Высокинский испугался, что новый рынок остановит проспект Космонавтов

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский побывал в ТЦ « Омега», где продолжается строительство второй очереди. На площадке должны появиться кинотеатр , фудкорты , игровой парк и огромный рынок , который покончит с открытыми торговыми рядами. Предполагается , что ежедневно ТЦ будут посещать десять тысяч жителей. На них на парковке предусмотрено 360 парковочных мест. По мнению мэра , в таких условиях , на прилегающих улицах должна быть проработана новая транспортная схема. « Пока она мне не нравится», — заявил он.



