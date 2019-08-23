Высокинский испугался, что новый рынок остановит проспект Космонавтов
19:29, 23 Август 2019
Новая очередь «Омеги» увеличит количество посетителей до 10 тысяч.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский побывал в ТЦ «Омега», где продолжается строительство второй очереди. На площадке должны появиться кинотеатр, фудкорты, игровой парк и огромный рынок, который покончит с открытыми торговыми рядами. Предполагается, что ежедневно ТЦ будут посещать десять тысяч жителей. На них на парковке предусмотрено 360 парковочных мест. По мнению мэра, в таких условиях, на прилегающих улицах должна быть проработана новая транспортная схема. «Пока она мне не нравится», — заявил он.
«Мы должны либо увеличить фазы светофоров. Но тогда начнет подтормаживать Проспект Космонавтов или все рассчитать так, чтобы машины разъезжались без особых проблем», — сказал Высокинский. Ответственность за это ляжет на депутата Владимира Смирнова.
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Мэр считает, что новый рынок станет одним из лучших в городе. У продавцов будут свои прилавки, холодильники и лаборатория для контроля продукции.
Александр Высокинский
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