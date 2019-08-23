В Кольцово украли очки за 22 тысячи рублей
15:13, 23 Август 2019
Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
Очки за 22 тысячи рублей украли в аэропорту Кольцово. Подозреваемого задержали 21 августа на железнодорожной станции Екатеринбург-Пассажирский. Как рассказали ЕТВ в УТ МВД России по УрФО, 15 августа в полицию обратился представитель магазина Duty paid и сообщил о краже.
Предполагаемым вором оказался 46-летний пассажир, вылетевший 15 августа рейсом из Москвы. Проверка показала, что несколько дней назад мужчина приобрел билет на поезд и следовал через Екатеринбург. Как только состав прибыл в уральскую столицу, подозреваемого задержали. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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