В Кольцово украли очки за 22 тысячи рублей

Очки за 22 тысячи рублей украли в аэропорту Кольцово. Подозреваемого задержали 21 августа на железнодорожной станции Екатеринбург-Пассажирский. Как рассказали ЕТВ в УТ МВД России по УрФО , 15 августа в полицию обратился представитель магазина Duty paid и сообщил о краже.



