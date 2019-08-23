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В Екатеринбурге на замену самой протяженной трубы потратили 120 млн

15:22, 23 Август 2019
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Фото: ЕТК
Ремонт магистрали уже заканчивают.

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании заканчивают ремонт самой протяженной магистрали от Среднеуральской ГРЭС до Екатеринбурга. На обновление трубы потратили 120 миллионов рублей. Энергетики ремонтируют два участка в 1,36 и четыре километра. Работы завершили на 75%, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК.

Тепломагистраль используют уже 50 лет, поэтому ее пришлось реконструировать. Замена трубы позволит обеспечить теплом несколько районов Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Кроме того, снизятся теплопотери.

Согласно современным технологиям новые трубы монтируют в пенополиуретановой изоляции с оцинкованной оболочкой. Энергетики закончат ремонтировать СУГРЭС-Екатеринбург до начала отопительного сезона.

Альтернативный Свердловск
Шесть историй развития Екатеринбурга, которые не случились в нашей реальности.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Ремонт, замена труб, ЕТК, трубы, Свердловская область , Екатеринбург
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