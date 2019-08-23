В Екатеринбурге на замену самой протяженной трубы потратили 120 млн

Специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании заканчивают ремонт самой протяженной магистрали от Среднеуральской ГРЭС до Екатеринбурга. На обновление трубы потратили 120 миллионов рублей. Энергетики ремонтируют два участка в 1,36 и четыре километра. Работы завершили на 75%, сообщили ЕТВ в пресс-службе ЕТК.

Тепломагистраль используют уже 50 лет, поэтому ее пришлось реконструировать. Замена трубы позволит обеспечить теплом несколько районов Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Кроме того, снизятся теплопотери.

Согласно современным технологиям новые трубы монтируют в пенополиуретановой изоляции с оцинкованной оболочкой. Энергетики закончат ремонтировать СУГРЭС-Екатеринбург до начала отопительного сезона.