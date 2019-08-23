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В Екатеринбурге два водителя заплатят пешеходу 115 тысяч за наезд

11:53, 23 Август 2019
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Фото: pixabay
Автомобили Toyota Land Cruiser Prado и Renault Kangoo попали в ДТП. Одну из машин отбросило на тротуар, по которому шел мужчина. Он получил травмы, за которые его ждет компенсация.

Екатеринбуржец отсудил у двух водителей 115 тысяч рублей за наезд на тротуаре. Мужчина случайно стал участником аварии с двумя автомобилями. Toyota Land Cruiser Prado и Renault Kangoo столкнулись на улице Щербакова, после чего Toyota отбросило на тротуар, по которому шел пешеход. Он получил травмы средней тяжести и обратился в суд с требованием возместить моральный вред.

Пострадавший подал иск на 150 тысяч рублей за реабилитацию и 30 тысяч на услуги юриста, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловского областного суда.Он хотел, чтобы деньги равномерно распределили между двумя водителями. Суд удовлетворил иск частично. С ответчиков взыскали 100 тысяч морального вреда и 15 тысяч рублей на юриста.

Один из автомобилистов не согласился с решением и подал апелляцию. Он просил уменьшить сумму компенсации, ссылаясь на то, что у него нет денег. Но водитель не предоставил доказательств своего безденежья, поэтому вторая инстанция оставила первоначальный вердикт без изменений.

Альтернативный Свердловск
Шесть историй развития Екатеринбурга, которые не случились в нашей реальности.
Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, ДТП, пешеходы, наезд, моральный вред, компенсация, Областной суд, Свердловская область , Екатеринбург
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