Управляющие компании Екатеринбурга задолжали 260 миллионов энергетикам

К новому отопительному сезону оказались неготовы 50 управляющих компаний Екатеринбурга. Их общий долг составляет 260 миллионов рублей , сообщили в пресс-службе свердловского филиала « ЭнергосбыТ Плюс». В числе самых злостных должников компаний « Ремстройкомплекс», УЖК « Территория», ОЖЭК-1 , ЭКО, « Рощинская» и « Екатеринбургское предприятие ЭКО».





Чтобы получить акт готовности к отопительному сезону , они должны погасить долги перед энергетиками до 15 сентября. Также к этому периоду не должно быть утечек в теплопотребляющих установках и трубах , а все дома должны пройти дезинфекцию.



