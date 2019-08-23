Управляющие компании Екатеринбурга задолжали 260 миллионов энергетикам
10:43, 23 Август 2019
К отопительному сезону оказались неготовы 50 организаций.
К новому отопительному сезону оказались неготовы 50 управляющих компаний Екатеринбурга. Их общий долг составляет 260 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». В числе самых злостных должников компаний «Ремстройкомплекс», УЖК «Территория», ОЖЭК-1, ЭКО, «Рощинская» и «Екатеринбургское предприятие ЭКО».
Чтобы получить акт готовности к отопительному сезону, они должны погасить долги перед энергетиками до 15 сентября. Также к этому периоду не должно быть утечек в теплопотребляющих установках и трубах, а все дома должны пройти дезинфекцию.
В Ектаеринбурге уже завершился третий этап опрессовок, так что планового отключения горячей воды в этом году больше не будет. Повреждения труб зафиксировали на 16 участках.
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