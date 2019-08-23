Свердловского депутата лишили мандата за забытый гараж

Депутата шестого созыва гордумы Среднеуральска оставили без мандата за забытый им гараж. Прокуратура проверила народных избранников Среднеуральска и выяснила, что один из них не указал гараж в справке о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. При этом мужчина подписался под документом, подтверждая всю информацию.

Гордума не сняла с депутата полномочия, тогда это сделал суд. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе региональной прокуратуры, свердловчанин попытался обжаловать решение, но вторая инстанция отклонила жалобу.