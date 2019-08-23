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Свердловского депутата лишили мандата за забытый гараж

15:38, 23 Август 2019
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Фото: pixabay
Мужчина не указал помещение в справке о доходах за 2017 год, поэтому суд оставил его без полномочий.

Депутата шестого созыва гордумы Среднеуральска оставили без мандата за забытый им гараж. Прокуратура проверила народных избранников Среднеуральска и выяснила, что один из них не указал гараж в справке о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. При этом мужчина подписался под документом, подтверждая всю информацию.

Гордума не сняла с депутата полномочия, тогда это сделал суд. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе региональной прокуратуры, свердловчанин попытался обжаловать решение, но вторая инстанция отклонила жалобу.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Свердловская область , Среднеуральск, гараж, депутат, прокуратура Свердловской области, мандат
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