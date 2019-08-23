Шанхайская делегация проверит Екатеринбург перед Днем городов 

В Екатеринбург прибыла делегация Шанхайского координационного совета Всемирного дня городов ООН-Хабитат. Они должны побывать в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», отелях и культурных площадках, где будет работать делегация КНР во время мероприятия.

«Мы очень рады, что ООН определила Екатеринбург в качестве места проведения Всемирного дня городов. Для многих китайцев знания о вашей великой стране ограничиваются только Москвой и Петербургом. Для нас это хорошая возможность открыть для себя новый город», — сообщил представитель координационного центра Юйфэй Фань.

Свои делегации на Всемирный день городов планируют отправить Сучжоу, Фунчжоу и Шанхай. Они презентуют свои территории, организуют бизнес-встречи и фотовыставки, сообщили в департаменте информполитики региона. Всемирный день городов пройдет в Екатеринубрге с 29 октября по 1 ноября параллельно с форумом «100+». В деловую программу войдут шесть тематических секций и пленарное заседание. Участники обсудят экологию, устойчивое развитие и города будущего. Всего же на мероприятие ожидают 25 тысяч участников. Личное приглашение уже получил мэр Москвы Сергей Собянин.