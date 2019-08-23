Новую телебашню в Екатеринбурге могут перенести после экспертизы 

Строительство новой телебашни на Проспекте Космонавтов могут прекратить из-за застройки микрорайона « Изумрудный бор». Жители испугались электромагнитного излучения , которое будет исходить от работающей установки и потребовали перенести ее в другое место. Во время объезда Орджоникидзевского района на стройплощадку заехал мэр города Александр Высокинский. Подрядчик заявил , что нет смысла останавливать работы — у них есть заключение Роспотребнадзора. Жителей правда документ не убедил — экспертизу проводили еще в 2016 году , когда « Зеленого бора» еще не было.





Чтобы решить спор , мэр поручил провести новое исследование. Московских экспертов обещают пригласить уже на следующей неделе. Окончательное решение о судьбе башни должны принять в течение месяца. По словам Высокинского , если будет выбор между домами и вышкой , то выберут дома. « Объемы инвестиций несравнимы», — добавил он.





« Если мы поймем , что новый микрорайон находится под угрозой надо садиться и обсуждать перенос башни. Но прежде , чем это сделать , нужно еще раз посмотреть заключение экспертов , как работает радиоволна , будет ли она приносить вред. И после принимать решения. Оставлять и жилой микрорайон и телетрансляционную башню мы не будем», — заявил Александр Высокинский.





