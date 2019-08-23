Новую телебашню в Екатеринбурге могут перенести после экспертизы
17:57, 23 Август 2019
Жители ближайших домов испугались излучения.
Строительство новой телебашни на Проспекте Космонавтов могут прекратить из-за застройки микрорайона «Изумрудный бор». Жители испугались электромагнитного излучения, которое будет исходить от работающей установки и потребовали перенести ее в другое место. Во время объезда Орджоникидзевского района на стройплощадку заехал мэр города Александр Высокинский. Подрядчик заявил, что нет смысла останавливать работы — у них есть заключение Роспотребнадзора. Жителей правда документ не убедил — экспертизу проводили еще в 2016 году, когда «Зеленого бора» еще не было.
Чтобы решить спор, мэр поручил провести новое исследование. Московских экспертов обещают пригласить уже на следующей неделе. Окончательное решение о судьбе башни должны принять в течение месяца. По словам Высокинского, если будет выбор между домами и вышкой, то выберут дома. «Объемы инвестиций несравнимы», — добавил он.
«Если мы поймем, что новый микрорайон находится под угрозой надо садиться и обсуждать перенос башни. Но прежде, чем это сделать, нужно еще раз посмотреть заключение экспертов, как работает радиоволна, будет ли она приносить вред. И после принимать решения. Оставлять и жилой микрорайон и телетрансляционную башню мы не будем», — заявил Александр Высокинский.
Жители просили перенести телебашню не только из-за излучения, но и из-за вырубки деревьев. Согласно постановлению администрации, работы затронут 1,6 гектара зеленых насаждений. Подрядчик убедил Высокинского, что вырубать деревья под башню не потребуется: будут только прореживать кусты.
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Новая башня должна появиться на территории филиала РТФР (Российской телевизионной и радиовещательной сети) на проспекте Космонавтов, 99, к концу 2020 года. Стоимость контракта — 500 тысяч рублей.
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