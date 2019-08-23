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Назначен новый директор екатеринбургского «Водоканала»

16:59, 23 Август 2019
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Фото: pixabay
Майор ФСБ Алексей Россолов приехал в Свердловскую область из Тюмени.
Новым директором екатеринбургского МУП «Водоканала» станет Алексей Россолов, директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на несколько источников в областном правительстве и бизнес-сообществе. В пресс-службах мэрии Екатеринбурга и «Водоканала» пока не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Майору ФСБ Алексею Россолову 56 лет. До переезда в Свердловскую область Россолов на различных должностях работал в Челябинске и в администрации Тюмени.

21 июня в отставку подал директор ЕМУП «Водоканал» Игорь Дубровин. На этой должность он проработал три месяца, сменив Евгения Буженинова. Тот, в свою очередь, занял этот пост весной 2018 года, когда предыдущий руководитель Александр Ковальчик стал министром экономики Свердловской области.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, директор Водоканала, Екатеринбург, Водоканал
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