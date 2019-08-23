На Белоярской АЭС включили четвертый энергоблок
13:28, 23 Август 2019
Пять дней назад, 18 августа, систему остановили после ложного срабатывания защит.
Четвертый энергоблок Белоярской АЭС снова заработал после того, как его отключили из-за ложного срабатывания защит 18 августа. Мощность энергоблока сейчас находится на номинальном уровне и продолжает работу согласно диспетчерскому графику нагрузок, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Росэнергоатома». Нарушений условий безопасности нет, радиационный фон не повышен.
Напомним, четвертый энергоблок Белоярской АЭС специалисты отключили в штатном режиме пять дней назад. Основная нагрузка легла на третий энергоблок. С ним тоже все в порядке — он работает в соответствии с графиком.
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