На Белоярской АЭС включили четвертый энергоблок

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС снова заработал после того, как его отключили из-за ложного срабатывания защит 18 августа. Мощность энергоблока сейчас находится на номинальном уровне и продолжает работу согласно диспетчерскому графику нагрузок, сообщили ЕТВ в пресс-службе «Росэнергоатома». Нарушений условий безопасности нет, радиационный фон не повышен.

Напомним, четвертый энергоблок Белоярской АЭС специалисты отключили в штатном режиме пять дней назад. Основная нагрузка легла на третий энергоблок. С ним тоже все в порядке — он работает в соответствии с графиком.