Мост в Филькино построят к середине сентября

Мост в Филькино построят на две недели позже, чем обещали. Его сдадут не первого, а 15 сентября. «На сегодняшний день силами подрядной организации МП „Серовавтодор“ выполняются работы по отсыпке технологического проезда для дальнейшего устройства временного пешеходного моста с целью обеспечить доступность к участкам, большинство которых являются дачными», — ответил мэр Серова Василий Сизиков в письме местной жительнице Анастасии Пристав. Письмо градоначальника девушка опубликовала на своей странице во «Вконтакте».

Сизиков объяснил, что сделать постоянный засыпной мост нельзя, потому что уровень воды в реке Каква меняется до шести метров, и добавил, что работы закончат 15 сентября. Но Анастасию Пристав ответ мэра не впечатлил. «Работы у нас с 30 июля не ведутся вообще никакие. А судя по отписке работа идет полным ходом. <…> И как они пешеходный мост собрались, интересно, строить высотой пять метров, если по их отписке вода поднимается до шести метров? Хотя у нас и до пяти метров даже вода не поднималась. Когда мост стоял, была линейка для измерения уровня воды, и самый максимум был 4,7 метра, насколько я помню. Если вода, как они пишут, поднимается до шести метров, то мы тут и не только мы, но и многие, кто живет у реки не только у нас, по уши бы в воде сидели…», — возмутилась свердловчанка.