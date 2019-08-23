Свердловский минздрав разберется в массовом увольнении хирургов

После массового увольнения хирургов в Нижнем Тагиле свердловский министр здравоохранения Андрей Цветков поручил создать расширенную комиссию, в которую войдут общественные организации, в том числе Общероссийский народный фронт и профсоюзы. «Разберемся и найдем адекватное решение», — написал на странице в Facebook пресс-секретарь минздрава Константин Шестаков. Кроме того, он добавил, что «никто не останется без хирургической помощи в Нижнем Тагиле».

Напомним, шесть врачей хирургического отделения Центральной городской больницы № 1 в Нижнем Тагиле одновременно уволились. Причиной увольнения они назвали низкие зарплаты. ««Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется», — заявил заведующий хирургическим отделением ЦГБ № 1 Юрий Изотеев.

ЕТВ рассказывал о сложностях работы хирургом на примере заведующего травматолого-ортопедическим отделением № 1 в Уральском институте имени Чаклина Юрия Химича. Его историю вы можете прочитать здесь.