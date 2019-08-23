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Именем Владислава Тетюхина назовут площадь в Верхней Салде

09:28, 23 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Муниципалитет также поддержал идею установить мемориальную доску на доме мецената.

На доме в Верхней Салде, в котором жил основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин, установят мемориальную доску. Увековечить имя мецената в здании на Карла Либкнехта, 8 предложил депутат Госдумы Андрей Альшевских. «Муниципалитет взял на себя оргвопросы, в том числе заручится согласием родственников легендарного промышленника», — сообщил он на своей странице в Facebook. Также имя Владислава Тетюхина должны присвоить площади возле авиаметаллургического колледжа в Верхней Салде. Территорию должны благоустроить к 2023 году.

После смерти народного миллиардера, о которой стало известно 11 апреля 2019 года, депутат Госдумы Алексей Балыбердин предложил присвоить УКЛРЦ имя его основателя. 20 июня клинику назвали в честь Тетюхина. ЕТВ общался с Владиславом Тетюхиным и рассказывал о его детище здесь.

Альтернативный Свердловск
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Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Свердловская область , Верхняя Салда, меценат, мемориальная доска, Владислав Тетюхин
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