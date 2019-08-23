Именем Владислава Тетюхина назовут площадь в Верхней Салде

На доме в Верхней Салде, в котором жил основатель Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра Владислав Тетюхин, установят мемориальную доску. Увековечить имя мецената в здании на Карла Либкнехта, 8 предложил депутат Госдумы Андрей Альшевских. «Муниципалитет взял на себя оргвопросы, в том числе заручится согласием родственников легендарного промышленника», — сообщил он на своей странице в Facebook. Также имя Владислава Тетюхина должны присвоить площади возле авиаметаллургического колледжа в Верхней Салде. Территорию должны благоустроить к 2023 году.

После смерти народного миллиардера, о которой стало известно 11 апреля 2019 года, депутат Госдумы Алексей Балыбердин предложил присвоить УКЛРЦ имя его основателя. 20 июня клинику назвали в честь Тетюхина. ЕТВ общался с Владиславом Тетюхиным и рассказывал о его детище здесь.