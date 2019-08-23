Екатеринбуржцы смогут пройти осмотр у врачей на онкосубботнике

Очередной субботник против рака пройдет в Екатеринбурге 24 августа с 9 до 15 часов. Такие мероприятия организуют каждую четвертую субботу месяца. Горожане смогут пройти осмотр у терапевта, хирурга, дерматолога и гинеколога. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики, приемы врачей организовали в 11 больницах уральской столицы. ЕТВ отметил все клиники на карте: