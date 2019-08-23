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Екатеринбуржцы смогут пройти осмотр у врачей на онкосубботнике

13:03, 23 Август 2019
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Фото: ЕТВ
Горожане посетят терапевта, хирурга, дерматолога и гинеколога.

Очередной субботник против рака пройдет в Екатеринбурге 24 августа с 9 до 15 часов. Такие мероприятия организуют каждую четвертую субботу месяца. Горожане смогут пройти осмотр у терапевта, хирурга, дерматолога и гинеколога. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе Городского центра медицинской профилактики, приемы врачей организовали в 11 больницах уральской столицы. ЕТВ отметил все клиники на карте:

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Управление здравоохранения советует обращаться в больницу по месту жительства. Не забудьте взять на осмотр паспорт и страховой полис. Чтобы попасть на прием, необходимо записаться по номеру единой городской регистратуры: 8 (343) 204-76-76.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, ГЦМП, больница, осмотр, болезнь, онкосубботник, Екатеринбург
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