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ДТП на Малышева — Московской займутся пять следователей

16:15, 23 Август 2019
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Фото: стрим Е1 во «ВКонтакте» \ vk.com/id2488466? z=video-53911
В понедельник биоматериалы водителя Kia Владимира Васильева направят в Челябинск.

Делом о смертельном ДТП на Малышева — Московской в Екатеринбурге займутся не один, а пять следователей. В группу по согласованию с врио начальника главка генералом-майором Владимиром Мироновым включены четыре опытных следователя. Об этом ЕТВ рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. Горелых подчеркнул, что пять следователей нужны для того, чтобы дело поскорее отправили в суд.

Альтернативный Свердловск
Шесть историй развития Екатеринбурга, которые не случились в нашей реальности.
Представьте, насколько все затянется, если будет работать один человек. И, наоборот, если их будет пять, это позволит перераспределить обязанности.
Валерий Горелых
пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области

Напомним, ДТП на Малышева — Московской случилось в воскресенье, 4 августа, в 05:55. Автомобиль Kia Rio двигался по Малышева в сторону Московской. На полной скорости он врезался в Lada (принадлежала такси Uber), которая ждала зеленый сигнал светофора на перекрестке. Такси отбросило на стоящую рядом Toyota, а ее — на Volkswagen. В аварии погибли водитель и пассажир Lada.

Владимира Васильева, который сидел за рулем Kia, обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекших за собой смерть двух человек. Экспертиза показала, что в крови водителя Kia не было наркотиков и алкоголя. В итоге Владимира Васильева отправили в СИЗО. У него была возможность обжаловать свой арест, но он отказался. Под стражей Васильев проведет до 4 октября.

Автоэксперт Максим Едрышов опубликовал результаты медэкспертизы, которую проводил врач больницы № 24. Едрышов указал, что в документе автомобилиста назвали не Владимиром, а Василием. Кроме того, в качестве даты забора биоматериалов написали 4 июня. Горздрав уже взял объяснительную у врача. Специальная комиссия проводит проверку. Биоматериалы Васильева направят на повторную экспертизу в Челябинск.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , ДТП, Малышева, следователи, МВД, Валерий Горелых
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