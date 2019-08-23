ДТП на Малышева — Московской займутся пять следователей

Напомним, ДТП на Малышева — Московской случилось в воскресенье, 4 августа, в 05:55. Автомобиль Kia Rio двигался по Малышева в сторону Московской. На полной скорости он врезался в Lada (принадлежала такси Uber), которая ждала зеленый сигнал светофора на перекрестке. Такси отбросило на стоящую рядом Toyota, а ее — на Volkswagen. В аварии погибли водитель и пассажир Lada.

Владимира Васильева, который сидел за рулем Kia, обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекших за собой смерть двух человек. Экспертиза показала, что в крови водителя Kia не было наркотиков и алкоголя. В итоге Владимира Васильева отправили в СИЗО. У него была возможность обжаловать свой арест, но он отказался. Под стражей Васильев проведет до 4 октября.

Автоэксперт Максим Едрышов опубликовал результаты медэкспертизы, которую проводил врач больницы № 24. Едрышов указал, что в документе автомобилиста назвали не Владимиром, а Василием. Кроме того, в качестве даты забора биоматериалов написали 4 июня. Горздрав уже взял объяснительную у врача. Специальная комиссия проводит проверку. Биоматериалы Васильева направят на повторную экспертизу в Челябинск.