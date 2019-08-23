Чаплин призвал конфликтовать из-за креста Покраса Лампаса на Уралмаше
13:44, 23 Август 2019
Священник считает, что «нужно воинствование, святое и праведное». Ему не понравилась работа петербургского каллиграфиста.
Протоирей Всеволод Чаплин высказался против восстановления работы Покраса Лампаса на Уралмаше. По словам священника, на площади Первой Пятилетки уже готовятся пикеты. «Все нам предлагают „избегать конфликта“ — но здесь как раз нужен конфликт, нужно воинствование, святое и праведное», — написал Чаплин у себя на Facebook.
Протоирей утверждает, что Покрас Лампас «неравнодушен к кресту».
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Оказывается [он] раньше сочетал его с изображением обнаженной девушки. Некоторые, правда, активно желают с ним задружиться — как же, «мы ведь не против прогресса». А некоторые продолжают считать его деятельность издевательством над нашей верой и целостным эстетическим чувством народа.
Напомним, в июле 2019 года Покрас Лампас в рамках фестиваля «Стенограффия» изобразил на площади Первой Пятилетки супрематический крест с отрывком из манифеста Казимира Малевича. 19 июля свеженанесенный рисунок испортилиподрядчики администрации Орджоникидзевского района — они начали заливать в пешеходный переход асфальтом прямо поверх краски. Работы быстро остановили, но крест лишился половины оси. Покрас Лампас вернется в Екатеринбург 26 августа и ко следующему дню восстановит работу.
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