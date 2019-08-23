Чаплин призвал конфликтовать из-за креста Покраса Лампаса на Уралмаше

Оказывается [он] раньше сочетал его с изображением обнаженной девушки. Некоторые , правда , активно желают с ним задружиться — как же, « мы ведь не против прогресса». А некоторые продолжают считать его деятельность издевательством над нашей верой и целостным эстетическим чувством народа.

Всеволод Чаплин, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества