38% свердловчан признались, что им надоела работа

Свердловчане устали от своей работы. К такому выводу пришли аналитики сайта HeadHunter. Они опросили жителей Среднего Урала и выяснили, что 38% из них постоянно думают о том, как им надоела работа. Еще 34% респондентов думают об этом время от времени, 26% говорят об усталости от работы редко, и только 2% совсем не задумываются о ней.

Большинство из тех, кому все надоело, трудятся в сфере маркетинга и пиара, в банках, на госслужбе, занимаются управлением персоналом и юридической помощью. Реже всего об усталости размышляет рабочий персонал, представители сферы безопасности и автомобильного бизнеса.

Аналитики отмечают, что удовлетворенность работой зависит от того, сколько человек работает на одном месте. Если меньше года, то его в основном все устраивает. Опять же если человек долго остается на одном месте, значит, он занимается любимым делом, считают эксперты.