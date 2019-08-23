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38% свердловчан признались, что им надоела работа

09:59, 23 Август 2019
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Фото: pixabay
Только 2% жителей Среднего Урала никогда не задумывались о том, что они устали трудиться.

Свердловчане устали от своей работы. К такому выводу пришли аналитики сайта HeadHunter. Они опросили жителей Среднего Урала и выяснили, что 38% из них постоянно думают о том, как им надоела работа. Еще 34% респондентов думают об этом время от времени, 26% говорят об усталости от работы редко, и только 2% совсем не задумываются о ней.

Большинство из тех, кому все надоело, трудятся в сфере маркетинга и пиара, в банках, на госслужбе, занимаются управлением персоналом и юридической помощью. Реже всего об усталости размышляет рабочий персонал, представители сферы безопасности и автомобильного бизнеса.

Аналитики отмечают, что удовлетворенность работой зависит от того, сколько человек работает на одном месте. Если меньше года, то его в основном все устраивает. Опять же если человек долго остается на одном месте, значит, он занимается любимым делом, считают эксперты.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, аналитика, Head Hunter, работа, Екатеринбург, Свердловская область
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