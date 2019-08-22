Все хирурги решили уйти из свердловской больницы из-за низких зарплат

Сразу шесть специалистов хирургического отделения ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле написали заявления об увольнении. Так врачи решили выразить недовольство низкими зарплатами, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на заведующего отделением Юрия Изотеева. Хирурги должны отработать в больнице еще две недели, после чего они планируют покинуть учреждение.

«Нагрузка очень высокая, она не соответствует оплате труда. В Минздраве нас кормят завтраками, говорят: подождите до октября. А что изменится к октябрю? Ситуация только обостряется», — заявил Юрий Изотеев.

В начале августа врачи стали массово увольняться из Демидовской больницы. Медики также были недовольны низкими зарплатами и состоянием отделения. Оставшиеся врачи написали коллективное письмо губернатору и министру здравоохранения с требованием разобраться в ситуации.