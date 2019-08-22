Владельцев заброшенной больницы в Зеленой роще оштрафовали за свалку

Прокуратура Ленинского района потребовала ликвидировать несанкционированную свалку на территории заброшенной больницы в Зеленой роще. Участок по адресу 8 Марта 78 « а» с 2015 года находится в собственности у областного учреждения по содержанию нежилых помещений ГКУ СО « СИНПО». Прокуратура возбудила административное дело о нарушении санитарных требований при обращении с отходами. Предприятие оштрафовали на ст тысяч рублей и потребовали ликвидировать свалку , сообщили в пресс-службе ведомства. Суд исковое требования полностью удовлетворил. Госучреждение уже заключило контракт на вывоз мусора с участка.



