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Владельцев заброшенной больницы в Зеленой роще оштрафовали за свалку

17:26, 22 Август 2019
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Фото: ЕТВ
СИНПО заключил контракт на вывоз мусора.
Прокуратура Ленинского района потребовала ликвидировать несанкционированную свалку на территории заброшенной больницы в Зеленой роще. Участок по адресу 8 Марта 78 «а» с 2015 года находится в собственности у областного учреждения по содержанию нежилых помещений ГКУ СО «СИНПО». Прокуратура возбудила административное дело о нарушении санитарных требований при обращении с отходами. Предприятие оштрафовали на ст тысяч рублей и потребовали ликвидировать свалку, сообщили в пресс-службе ведомства. Суд исковое требования полностью удовлетворил. Госучреждение уже заключило контракт на вывоз мусора с участка.

Заброшенную больницу в Зеленой роще планируют реконструировать к 2023 году. Вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что она будет восстановлена в «первозданном виде». Стоимость работ оценивают в 1,5 миллиарда рублей.
Монастырь отЧАЙния
О людях, которые уверены, что деньги — не главное, верят в светлое будущее, варят варенье из шишек.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Зеленая Роща, мусор, свалка, прокуратура, прокурор, Екатеринбург
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