В Саратове начали торговать кукурузой, которая смягчила посадку А321

В элитном поселке « Родные Просторы» под Саратовом начали продавать кукурузу , которая якобы выросла на месте вынужденной посадки самолета « Уральских Авиалиний» в Подмосковье. Килограмм початков предлагают приобрести за 500 рублей , сообщает ИА Регион 64. По словам продавца, « та самая» кукуруза обладает целебными свойствами. Это подтверждает чудесное спасение пассажиров лайнера.



