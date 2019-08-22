В Саратове начали торговать кукурузой, которая смягчила посадку А321
12:10, 22 Август 2019
Продавец заявляет о целебных свойствах растения.
В элитном поселке «Родные Просторы» под Саратовом начали продавать кукурузу, которая якобы выросла на месте вынужденной посадки самолета «Уральских Авиалиний» в Подмосковье. Килограмм початков предлагают приобрести за 500 рублей, сообщает ИА Регион 64. По словам продавца, «та самая» кукуруза обладает целебными свойствами. Это подтверждает чудесное спасение пассажиров лайнера.
Самолет «Уральских авиалиний» 15 августа 2019 года совершил жесткую посадку в Подмосковье. Из-за птиц, попавших в двигатели, лайнер пришлось посадить с баками, полными горючего, на кукурузном поле без шасси. Экипаж спас жизни 226 пассажиров. На следующий день президент Путин подписал указ о присвоении пилотам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину званий Героев России и награждении борпроводников орденами Мужества. Все, что происходит после чуда в Подмосковье, ЕТВ собирает в специальном разделе:
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