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В Екатеринбурге мужчина продавал квартиры по поддельным документам

15:55, 22 Август 2019
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Фото: pixabay
Таким образом астраханец заработал пять миллионов.

Астраханца будут судить за мошенничество на пять миллионов рублей. Мужчина продал две арендованные в Екатеринбурге квартиры по поддельным документам, передает УМВД по Екатеринбургу.

Осенью 2018 года задержанный арендовал две квартиры в уральской столице. После он сделал поддельные документы и паспорта на имя настоящих собственников квартир. Затем астраханец продал квартиры ничего не подозревающим покупателям. УМВД по Екатеринбургу задержали злоумышленника в Москве. Мужчина пытался улететь из Шереметьево в Астрахань, в его багаже нашли поддельный паспорт. Позже задержанного арестовали. Дело о мошенничестве в особо крупном размере передали в суд. Астраханцу грозит десять лет лишения свободы.

Монастырь отЧАЙния
О людях, которые уверены, что деньги — не главное, верят в светлое будущее и варят варенье из шишек.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, суд, Екатеринбург, мошенничество
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