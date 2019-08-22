В Екатеринбурге мужчина продавал квартиры по поддельным документам

Астраханца будут судить за мошенничество на пять миллионов рублей. Мужчина продал две арендованные в Екатеринбурге квартиры по поддельным документам, передает УМВД по Екатеринбургу.

Осенью 2018 года задержанный арендовал две квартиры в уральской столице. После он сделал поддельные документы и паспорта на имя настоящих собственников квартир. Затем астраханец продал квартиры ничего не подозревающим покупателям. УМВД по Екатеринбургу задержали злоумышленника в Москве. Мужчина пытался улететь из Шереметьево в Астрахань, в его багаже нашли поддельный паспорт. Позже задержанного арестовали. Дело о мошенничестве в особо крупном размере передали в суд. Астраханцу грозит десять лет лишения свободы.