В Екатеринбурге мужчина продавал квартиры по поддельным документам
15:55, 22 Август 2019
Таким образом астраханец заработал пять миллионов.
Астраханца будут судить за мошенничество на пять миллионов рублей. Мужчина продал две арендованные в Екатеринбурге квартиры по поддельным документам, передает УМВД по Екатеринбургу.
Осенью 2018 года задержанный арендовал две квартиры в уральской столице. После он сделал поддельные документы и паспорта на имя настоящих собственников квартир. Затем астраханец продал квартиры ничего не подозревающим покупателям. УМВД по Екатеринбургу задержали злоумышленника в Москве. Мужчина пытался улететь из Шереметьево в Астрахань, в его багаже нашли поддельный паспорт. Позже задержанного арестовали. Дело о мошенничестве в особо крупном размере передали в суд. Астраханцу грозит десять лет лишения свободы.
Монастырь отЧАЙния
О людях, которые уверены, что деньги — не главное, верят в светлое будущее и варят варенье из шишек.
Новое и интересное
Екатеринбурженка заставила автосервис заплатить за угнанную машину
Общество
Суд обязал предпринимателей выплатить ей почти 300 тысяч рублей.
Гости Екатеринбурга
Профессор Веймарского университета Макс Уэлч Гуэрра
Сумма мнений Σ
Вторая ветка. Третья ветка.
«Я в шоке, что мне грозит 3,5 года». Прения по Соколовскому в цитатах
ЕТВ публикует выборку самых интересных цитат участников громкого дела блогера-покемонолова, который может вскоре покинуть вольный мир на 3,5 года.