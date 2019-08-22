Свердловским школьникам на день продлили каникулы

Новый учебный год в Свердловской области начнется на день позже. Первое сентября выпадает на воскресенье , поэтому все торжественные линейки решили перенести на 2 сентября , сообщили в городском департаменте образования. В прошлом году день знаний выпал на субботу , которая считается рабочим днем , поэтому переносить праздник не потребовалось.



