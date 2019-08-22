Свердловским школьникам на день продлили каникулы
10:26, 22 Август 2019
Торжественные линейки пройдут 2 сентября.
Новый учебный год в Свердловской области начнется на день позже. Первое сентября выпадает на воскресенье, поэтому все торжественные линейки решили перенести на 2 сентября, сообщили в городском департаменте образования. В прошлом году день знаний выпал на субботу, которая считается рабочим днем, поэтому переносить праздник не потребовалось.
У родителей появится лишний день, чтобы собрать ребенка в школу. На пенал, рюкзак и форму придется потратить в целом 2,5 тысячи рублей. Причем, самым дорогим считается именно рюкзак.
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