Свердловчанин получил 20 часов отработки за мизерные алименты

Свердловчанину назначили 20 часов обязательных работ за то, что он платил маленькие алименты. Бывший владелец нескольких предприятий должен был отдавать своему ребенку 30 тысяч рублей ежемесячно, но платил только 12 тысяч. По словам мужчины, эти деньги составляли 70% от всей его зарплаты.

Уралец настаивал на том, что у него нет возможности отдавать больше денег, и взял себе адвоката, с которым пришел в суд, сообщили ЕТВ в пресс-службе УФССП по Свердловской области. Но суд решил, что 12 тысяч недостаточно на содержание ребенка. Поэтому алиментщика заставили отработать 20 часов на благо общества. Если он будет и дальше нарушать закон, ему грозит уголовное наказание.