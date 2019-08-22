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Путин дал шесть поручений после встречи со студентами УрФУ

18:23, 22 Август 2019
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Фото: Мария Войнакова, ЕТВ
Ответственным назначен премьер Дмитрий Медведев.

Президент Владимир Путин утвердил поручения по итогам встречи со студентами УрФУ, которая прошла в Екатеринбурге 9 июля. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, ответственным за четыре из шести пунктов будет премьер Дмитрий Медведев. До 1 октября под его руководством должны разработать меры для обеспечения жильем молодых научных сотрудников, а до 15 октября — придумать, как привлечь исследователей из Казахстана в федеральные программы развития сельского хозяйства, генетических технологий и нейронных исследований.

Также правительство должно расширить применение российских радиофармацевтических лекарств и привлечь научные исследования в их разработку. Это должны отразить в стратегии развития фармацевтики до 2030 года. Срок — до 15 декабря. Еще два поручения президента обращены к АНО «Россия — страна возможностей». До 1 ноября организация должна разработать всероссийское мероприятие, которое станет аналогом «Ночи карьеры» УрФУ и придумать конкурс в научно-технологической сфере.

Владимир Путин встретился со студентами и аспирантами УрФУ во время визита в Екатеринбург. О чем они успели поговорить, смотрите здесь.

Монастырь отЧАЙния
О людях, которые уверены, что деньги — не главное, верят в светлое будущее, варят варенье из шишек.
Авторы:
Мария Войнакова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , президент РФ
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