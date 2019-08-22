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После посадки А321 екатеринбуржцы выпустили миникарту о летчиках

11:06, 22 Август 2019
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Фото: МИЕ
В МИЕ появились карманные путеводители, посвященные семи районам уральской столицы.

Музей истории Екатеринбурга и волонтерское общество Свердловской области выпустили карманные путеводители в рамках проекта «Город семи районов». Жители и гости города могут взять их с собой, гуляя по ВИЗу, Втузгородку, Химмашу, Эльмашу, Юго-Западу, Кольцово и Вокзальному.В каждом из семи путеводителей есть справка об истории района, его достопримечательностях и карта с проложенным маршрутом, который позволит познакомиться с Екатеринбургом и ничего не пропустить.

Интересно, что путеводитель по Кольцово появился после аварийной посадки Airbus A321 «Уральских авиалиний» в кукурузном поле. «У всех на слуху недавняя история с самолетом Уральских авиалиний“ и его героическим экипажем, но мало кто представляет резиденцию“ свердловских летчиков изнутри — как и чем живет микрорайон Кольцово, где обитают целые летные династии, какие музеи можно здесь посетить… Этому посвящен тематический маршрут по Кольцово», — сообщила выпускающий редактор издания Светлана Булатова.

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О людях, которые уверены, что деньги — не главное, верят в светлое будущее, варят варенье из шишек.

Кроме того, обладатели путеводителей смогут изучить улицу Грибоедова на Химмаше или Баумана на Эльмаше и познакомиться с другими особенными местами. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МИЕ, екатеринбуржцы смогут по-другому взглянуть на место, в котором живут.

Путеводители продаются в сувенирных лавках музея и в Водонапорной башне. Одно издание стоит 100 рублей, все семь — 500 рублей.

Ранее для проекта «Город семи районов» выпустили металлические значки, стикерпаки и конструктор.

Фото на главной и в тексте: МИЕ

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Город семи районов:
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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , карты, летчик, Кольцово, ВИЗ, Вокзал , Эльмаш, Уралмаш, Химмаш, Втузгородок, Юго-запад
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