После посадки А321 екатеринбуржцы выпустили миникарту о летчиках

Музей истории Екатеринбурга и волонтерское общество Свердловской области выпустили карманные путеводители в рамках проекта «Город семи районов». Жители и гости города могут взять их с собой, гуляя по ВИЗу, Втузгородку, Химмашу, Эльмашу, Юго-Западу, Кольцово и Вокзальному.В каждом из семи путеводителей есть справка об истории района, его достопримечательностях и карта с проложенным маршрутом, который позволит познакомиться с Екатеринбургом и ничего не пропустить.

Интересно, что путеводитель по Кольцово появился после аварийной посадки Airbus A321 «Уральских авиалиний» в кукурузном поле. «У всех на слуху недавняя история с самолетом „Уральских авиалиний“ и его героическим экипажем, но мало кто представляет „резиденцию“ свердловских летчиков изнутри — как и чем живет микрорайон Кольцово, где обитают целые летные династии, какие музеи можно здесь посетить… Этому посвящен тематический маршрут по Кольцово», — сообщила выпускающий редактор издания Светлана Булатова.