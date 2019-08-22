Общественник предложил променять метро Екатеринбурга на трубы
14:08, 22 Август 2019
Алексей Беззуб считает, что общественный транспорт не нужен городу и просит это доказать.
Общественник Алексей Беззуб предложил обновить коммунальные сети Екатеринбурга вместо строительства второй ветки метро. К такому выводу он пришел, задав себе вопрос: «Что мне дает общественный транспортный транспорт?». Алексей Беззуб рассказал, что летом передвигается по городу на велосипеде, а зимой — на личном автомобиле или такси. «В результате споров о метро, я прихожу к выводу, что мне общественный транспорт не нужен», — заявил он. Чтобы окончательно убедиться этом, он предлагает задать подобные вопросы жителям, чиновникам и специалистам.
«У нас в городе есть проблема с износим сетей, может лучше на их обновление потратить 90 миллиардов рублей? Если стоимость строительства первой метро ветки метро разделить на количество поездок с 90-х годов, то к поездке нужно добавлять минимум 100 рублей. Метро — это капец как дорого. И последнее, те кто пользуются метро, хотят, чтобы я оплатил им его из своих налогов, а они мне машину почему-то не оплачивают?», — считает Алексей Беззуб.
Урбанисты и общественники выступают резко против вложений в проектирование второй ветки метро из-за дороговизны проекта. По их словам, в оздоровлении нуждается скорее наземный транспорт города. Стоимость строительства оценивается (данные разнятся год от года) от 75 до 90 миллиардов рублей. Найти эти деньги не удается ни в городском, ни в областном бюджете, а федеральные власти требуют сначала предоставить проект, а потом уже претендовать на субсидии.
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