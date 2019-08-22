Общественник предложил променять метро Екатеринбурга на трубы

Общественник Алексей Беззуб предложил обновить коммунальные сети Екатеринбурга вместо строительства второй ветки метро. К такому выводу он пришел , задав себе вопрос: « Что мне дает общественный транспортный транспорт?». Алексей Беззуб рассказал , что летом передвигается по городу на велосипеде , а зимой — на личном автомобиле или такси. « В результате споров о метро , я прихожу к выводу , что мне общественный транспорт не нужен», — заявил он. Чтобы окончательно убедиться этом , он предлагает задать подобные вопросы жителям , чиновникам и специалистам.





« У нас в городе есть проблема с износим сетей , может лучше на их обновление потратить 90 миллиардов рублей? Если стоимость строительства первой метро ветки метро разделить на количество поездок с 90-х годов , то к поездке нужно добавлять минимум 100 рублей. Метро — это капец как дорого. И последнее , те кто пользуются метро , хотят , чтобы я оплатил им его из своих налогов , а они мне машину почему-то не оплачивают?», — считает Алексей Беззуб.



