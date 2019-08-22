Минстрой РФ отказывается давать деньги на Универсиаду в Екатеринбурге





По данным издания , деньги не предусмотрены в проекте федеральной казны до 2022 года. А быстро внести изменения в закон о бюджете невозможно из-за согласительных процедур. В августе Минстрой РФ подготовил письма , где сообщил , что бюджетная заявка на инженерные сети Универсиады не поступала , перечень объектов капстроительства не представлен. Соответственно , оснований для финансовых вложений ведомство не усмотрело.



Свердловские власти пытаются согласовать сумму 82 миллиарда рублей на строительство объектов к Универсиаде. Из них половину должна выплатить федеральная казна , 26 миллиардов — региональная , остальные деньги дадут внебюджетные источники.



Правительство Свердловской области не может согласовать федеральное финансирование на строительство инфраструктуры к Универсиаде. Об этом сообщает РБК Екатеринбург со ссылкой на два своих источника.