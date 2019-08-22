Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Минстрой РФ отказывается давать деньги на Универсиаду в Екатеринбурге

08:46, 22 Август 2019
b4a6446b0bb5c006d2197646bcf6e996.jpg
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Свердловские лоббисты не могут договориться с федеральными коллегами.
Правительство Свердловской области не может согласовать федеральное финансирование на строительство инфраструктуры к Универсиаде. Об этом сообщает РБК Екатеринбург со ссылкой на два своих источника.

По данным издания, деньги не предусмотрены в проекте федеральной казны до 2022 года. А быстро внести изменения в закон о бюджете невозможно из-за согласительных процедур. В августе Минстрой РФ подготовил письма, где сообщил, что бюджетная заявка на инженерные сети Универсиады не поступала, перечень объектов капстроительства не представлен. Соответственно, оснований для финансовых вложений ведомство не усмотрело.

Свердловские власти пытаются согласовать сумму 82 миллиарда рублей на строительство объектов к Универсиаде. Из них половину должна выплатить федеральная казна, 26 миллиардов — региональная, остальные деньги дадут внебюджетные источники.
Спасатели. «Одни идут на поправку, другие гаснут»
ЕТВ встретился с волонтером из Центра детской онкологии и гематологии.
Ожиданиада-2023
Воспользуется ли Екатеринбург шансом на Универсиаду, чтобы вернуть статус современного мегаполиса? Или мы опять испытаем разочарование и обиду? Из-за того, что ждали праздника, а получили лишь бюджетные деньги, которые не умело потратили.
Авторы:
Михаил Вербицкий
Что вы думаете о материале «Минстрой РФ отказывается давать деньги на Универсиаду в Екатеринбурге»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Ожиданиада-2023, финансирование, Универсиада, Екатеринбург, Универсиада 2023 года
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Гости Екатеринбурга
Профессор Веймарского университета Макс Уэлч Гуэрра
Профессор Веймарского университета Макс Уэлч Гуэрра
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Вторая ветка. Третья ветка.
Вторая ветка. Третья ветка.
От Светланы Зенковой
Губернатор случайных чисел
Губернатор случайных чисел
Десять цифр из жизни Евгения Куйвашева.