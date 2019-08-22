Минстрой РФ отказывается давать деньги на Универсиаду в Екатеринбурге
08:46, 22 Август 2019
Свердловские лоббисты не могут договориться с федеральными коллегами.
Правительство Свердловской области не может согласовать федеральное финансирование на строительство инфраструктуры к Универсиаде. Об этом сообщает РБК Екатеринбург со ссылкой на два своих источника.
Свердловские власти пытаются согласовать сумму 82 миллиарда рублей на строительство объектов к Универсиаде. Из них половину должна выплатить федеральная казна, 26 миллиардов — региональная, остальные деньги дадут внебюджетные источники.
По данным издания, деньги не предусмотрены в проекте федеральной казны до 2022 года. А быстро внести изменения в закон о бюджете невозможно из-за согласительных процедур. В августе Минстрой РФ подготовил письма, где сообщил, что бюджетная заявка на инженерные сети Универсиады не поступала, перечень объектов капстроительства не представлен. Соответственно, оснований для финансовых вложений ведомство не усмотрело.
Свердловские власти пытаются согласовать сумму 82 миллиарда рублей на строительство объектов к Универсиаде. Из них половину должна выплатить федеральная казна, 26 миллиардов — региональная, остальные деньги дадут внебюджетные источники.
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