Кольцовские таможенники нашли в багаже у пассажира 150 флешек
11:23, 22 Август 2019
Мужчина собирал телефоны в Душанбе.
Кольцовские таможенники нашли у пассажира рейса Екатеринбург-Душамбе набор комплектующих для сотовых телефонов. В чемодане было 150 карт памяти, 50 микрокомпьютеров, 42 блока питания и 38 гарнитур. Пассажир рассказал инспекторам, что фирма, в которой он работает, открывает филиал в Таджикистане, поэтому он и пытался перевезти туда детали. Но раз товар не предназначался для личного пользования, его нужно было задекларировать, сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.
Весь товар изъяли и поместили на склад временного хранения. Мужчине грозит штраф в двукратном размере стоимости товара. Недавно на таможне остановили пассажира рейса Ираклион — Екатеринбург, который прошел в «зеленый коридор» с катаной. Японский меч должен был украсить квартиру, но теперь он будет украшать таможню.
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