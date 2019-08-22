Кольцовские таможенники нашли в багаже у пассажира 150 флешек

Кольцовские таможенники нашли у пассажира рейса Екатеринбург-Душамбе набор комплектующих для сотовых телефонов. В чемодане было 150 карт памяти , 50 микрокомпьютеров , 42 блока питания и 38 гарнитур. Пассажир рассказал инспекторам , что фирма , в которой он работает , открывает филиал в Таджикистане , поэтому он и пытался перевезти туда детали. Но раз товар не предназначался для личного пользования , его нужно было задекларировать , сообщили в пресс-службе уральского таможенного управления.



