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Екатеринбурженка доказала, что украла меньше энергии, чем решил суд

10:03, 22 Август 2019
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Фото: pixabay
Женщина самовольно подключилась к сетям ЕЭСК, потому что компания никак не могла сделать это официально.

Екатеринбурженка доказала в суде, что похитила гораздо меньше электроэнергии, чем ей насчитали энергетики. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

В 2018 году женщина самовольно подключилась к электросетям. На это она решилась, потому что АО «ЕЭСК» не выполнило свои обязательства в срок. С мая 2018 года работы перенесли на март 2019 года, а затем — на май 2020 года. За самоволку женщине предъявили претензию, которую она оставила без ответа.

«ЕЭСК» обратился в суд Екатеринбурга, чтобы взыскать с екатеринбурженки 117 тысяч за неосновательное обогащение с августа по ноябрь. Исковые требования удовлетворили в полном объеме. Женщина подала апелляцию. Свердловский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции, но изменил сумму штрафа — со 117 тысяч до 27 тысяч.

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Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, энергетики, Свердловский областной суд, Свердловская область
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