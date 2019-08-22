Екатеринбурженка доказала, что украла меньше энергии, чем решил суд

Екатеринбурженка доказала в суде, что похитила гораздо меньше электроэнергии, чем ей насчитали энергетики. Об этом ЕТВ рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.



В 2018 году женщина самовольно подключилась к электросетям. На это она решилась, потому что АО «ЕЭСК» не выполнило свои обязательства в срок. С мая 2018 года работы перенесли на март 2019 года, а затем — на май 2020 года. За самоволку женщине предъявили претензию, которую она оставила без ответа.

«ЕЭСК» обратился в суд Екатеринбурга, чтобы взыскать с екатеринбурженки 117 тысяч за неосновательное обогащение с августа по ноябрь. Исковые требования удовлетворили в полном объеме. Женщина подала апелляцию. Свердловский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции, но изменил сумму штрафа — со 117 тысяч до 27 тысяч.