Екатеринбуржцев, перебегающих через рельсы, будет пугать чужой голос

Екатеринбуржцев, которые перебегают через рельсы, будет пугать голос из динамика. На перегоне Шарташ — Аппаратная рядом с ТЦ «Комсомолл» сделали экспериментальную установку, которая предупреждает свердловчан об опасности перехода через железнодорожные пути в неположенном месте, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Услышать голос из динамика можно, если подойти к рельсам ближе, чем на 12 метров. В этот же момент установка ярко замигает. По вечерам записанное предупреждение будет звучать тише. Это необходимо для того, чтобы не мешать жителям домов около станции.

В дальнейшем приборы планируют установить еще в девяти местах, где люди любят перебегать через железнодорожные пути.