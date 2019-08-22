Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбуржцев, перебегающих через рельсы, будет пугать чужой голос

18:12, 22 Август 2019
rails-253134_960_720.jpg
Фото: pixabay
На станции Шарташ сделали экспериментальную установку, которая предупреждает о запрете ходить по железнодорожным путям.

Екатеринбуржцев, которые перебегают через рельсы, будет пугать голос из динамика. На перегоне Шарташ — Аппаратная рядом с ТЦ «Комсомолл» сделали экспериментальную установку, которая предупреждает свердловчан об опасности перехода через железнодорожные пути в неположенном месте, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Услышать голос из динамика можно, если подойти к рельсам ближе, чем на 12 метров. В этот же момент установка ярко замигает. По вечерам записанное предупреждение будет звучать тише. Это необходимо для того, чтобы не мешать жителям домов около станции.

В дальнейшем приборы планируют установить еще в девяти местах, где люди любят перебегать через железнодорожные пути.

Монастырь отЧАЙния
О людях, которые уверены, что деньги — не главное, верят в светлое будущее, варят варенье из шишек.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «Екатеринбуржцев, перебегающих через рельсы, будет пугать чужой голос»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Железная дорога, Свердловская область , СвЖД, станция, Шарташ, Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Гости Екатеринбурга
Профессор Веймарского университета Макс Уэлч Гуэрра
Профессор Веймарского университета Макс Уэлч Гуэрра
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Вторая ветка. Третья ветка.
Вторая ветка. Третья ветка.
От Светланы Зенковой
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.