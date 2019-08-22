Екатеринбуржцев, перебегающих через рельсы, будет пугать чужой голос
18:12, 22 Август 2019
На станции Шарташ сделали экспериментальную установку, которая предупреждает о запрете ходить по железнодорожным путям.
Екатеринбуржцев, которые перебегают через рельсы, будет пугать голос из динамика. На перегоне Шарташ — Аппаратная рядом с ТЦ «Комсомолл» сделали экспериментальную установку, которая предупреждает свердловчан об опасности перехода через железнодорожные пути в неположенном месте, сообщили ЕТВ в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Услышать голос из динамика можно, если подойти к рельсам ближе, чем на 12 метров. В этот же момент установка ярко замигает. По вечерам записанное предупреждение будет звучать тише. Это необходимо для того, чтобы не мешать жителям домов около станции.
В дальнейшем приборы планируют установить еще в девяти местах, где люди любят перебегать через железнодорожные пути.
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