Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

Екатеринбургские «Пятерочки» оштрафовали на 300 тысяч 

12:51, 22 Август 2019
fsffssf.jpg
Фото: Pixabay
Пожарная инспекция заметила хлам в проходах.

Пожарный надзор нашел нарушения в двух магазинах сети «Пятерочка» в Екатеринбурге. На Готвальда, 6/3 были на ключ закрыты эвакуационные выходы, путь отступления загромождлали коробки и оборудование для выпечки. Вытяжка также не справилась бы с дымом в случае пожара. В магазине на Ясной, 38 не было автоматической установки пожаротушения на складе, а расстояние от светильников до товаров оказалось недостаточно большим, сообщили в пресс-службе областного суда.

В отношение юридического лица АО «ТД «Перекресток» составили административный протокол и наложили штраф по 150 тысяч рублей за каждый магазин. Ответчик подал апелляцию в свердловский областной суд, считая обвинения необоснованным. Там размер штрафа оставили без изменений.

Монастырь отЧАЙния
О людях, которые уверены, что деньги — не главное, верят в светлое будущее, варят варенье из шишек.
Авторы:
Мария Войнакова
Что вы думаете о материале «Екатеринбургские «Пятерочки» оштрафовали на 300 тысяч »?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, Областной суд, штраф, Свердловская область , Екатеринбург
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Гости Екатеринбурга
Профессор Веймарского университета Макс Уэлч Гуэрра
Профессор Веймарского университета Макс Уэлч Гуэрра
От Светланы Зенковой
Сумма мнений Σ
Вторая ветка. Третья ветка.
Вторая ветка. Третья ветка.
От Светланы Зенковой
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.