Екатеринбургские «Пятерочки» оштрафовали на 300 тысяч 

Пожарный надзор нашел нарушения в двух магазинах сети «Пятерочка» в Екатеринбурге. На Готвальда, 6/3 были на ключ закрыты эвакуационные выходы, путь отступления загромождлали коробки и оборудование для выпечки. Вытяжка также не справилась бы с дымом в случае пожара. В магазине на Ясной, 38 не было автоматической установки пожаротушения на складе, а расстояние от светильников до товаров оказалось недостаточно большим, сообщили в пресс-службе областного суда.

В отношение юридического лица АО «ТД «Перекресток» составили административный протокол и наложили штраф по 150 тысяч рублей за каждый магазин. Ответчик подал апелляцию в свердловский областной суд, считая обвинения необоснованным. Там размер штрафа оставили без изменений.