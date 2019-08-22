Дальнобойщик 17 часов вез в Екатеринбург переломанного кота

В Екатеринбурге специалисты Центра реабилитации животных обследовали измученное животное и выяснили, что у него два перелома. «Хотели ногу сохранить. Ему поставили металлические скобы и выжидали некоторое время, чтобы понять, приживется или нет. Нога не смогла восстановиться, самочувствие кота было не очень хорошее. Ветеринары взяли у него анализы и поняли, что лапу спасти не получится. Позавчера ее ампутировали. Сейчас кот проходит реабилитацию, поэтому забирать его пока рано», — сообщил Александр Ермолаев. Когда кот восстановится, он вернется за ним и увезет его в Саратов, где питомец составит компанию кошке семьи Ермолаевых.

Мужчина рассказал, что кошку, которая живет в его доме, спасли примерно в такой же ситуации. «Мы шли с женой, и мне позвонил отец, сказал, что у их дома в траве лежит маленький котенок. Он умещался в ладошке. На улице был дождь, октябрь. Мы забрали котенка. А он весь больной был: глаза гноились. Ветеринары выходили. Сначала думали взять кошку на передержку, а потом посмотрели на нее и решили оставить навсегда», — рассказал собеседник историю о первом домашнем животном.

Спасенного в Башкирии кота назвали Липтоном. Сейчас он привыкает к новой жизни и ждет своего хозяина. Смотрите, как выглядит этот чудесный малыш: