Дальнобойщик 17 часов вез в Екатеринбург переломанного кота
Дальнобойщик Александр Ермолаев из Саратова спас кота, сбитого недалеко от села Языково в Башкирии. Мужчина увидел питомца краем глаза на обочине — на нее сползало что-то мокрое и пушистое. Тогда на трассе шел дождь. Саратовец развернулся на ближайшем перекрестке, остановился и побежал к котенку. Сначала Александр не понял, жив кот или нет. После того, как он погладил мохнатый комочек, животное открыло глаза.
Мужчина привез кота в Екатеринбург, потому что в ветеринарной клинике села не было оборудования для того, чтобы помочь животному. Врачи предложили усыпить кота, но Александр не согласился и отправился с ним в уральскую столицу. На всю дорогу с небольшими перерывами ушло 17 часов. Кот плакал от боли, и дальнобойщик останавливался, чтобы поставить ему укол.
В Екатеринбурге специалисты Центра реабилитации животных обследовали измученное животное и выяснили, что у него два перелома. «Хотели ногу сохранить. Ему поставили металлические скобы и выжидали некоторое время, чтобы понять, приживется или нет. Нога не смогла восстановиться, самочувствие кота было не очень хорошее. Ветеринары взяли у него анализы и поняли, что лапу спасти не получится. Позавчера ее ампутировали. Сейчас кот проходит реабилитацию, поэтому забирать его пока рано», — сообщил Александр Ермолаев. Когда кот восстановится, он вернется за ним и увезет его в Саратов, где питомец составит компанию кошке семьи Ермолаевых.
Мужчина рассказал, что кошку, которая живет в его доме, спасли примерно в такой же ситуации. «Мы шли с женой, и мне позвонил отец, сказал, что у их дома в траве лежит маленький котенок. Он умещался в ладошке. На улице был дождь, октябрь. Мы забрали котенка. А он весь больной был: глаза гноились. Ветеринары выходили. Сначала думали взять кошку на передержку, а потом посмотрели на нее и решили оставить навсегда», — рассказал собеседник историю о первом домашнем животном.
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Фото на главной и в тексте: Александра Аксенова