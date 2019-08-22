52% екатеринбуржцев проголосовали против штрафов за курение на работе
10:19, 22 Август 2019
Жители уральской столицы считают, что новые правила заставят людей скрывать свои привычки.
Екатеринбуржцы не поддерживают введение штрафов на работе за курение. Аналитики Зарплата.ру опросили 740 жителей уральской столицы и выяснили, что 52% из них выступают против предложения Минздрава разработать систему борьбы с вредными привычками. «За» новые правила проголосовали только 48% горожан.
Большинство из тех, кто высказался против штрафов, курят (92%). И те, кто поддержал идею, в основном не имеют этой вредной привычки (84%). 65% опрошенных уверены, что новые правила не улучшат ситуацию среди курильщиков. Наоборот, люди станут более скрытными.
Чаще всего противниками штрафов были работники сферы строительства и недвижимости. «За» идею голосовали екатеринбуржцы, которые работают в промышленности и розничной торговле.
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