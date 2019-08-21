Как в Шиесе: свердловчане взбунтовались против мусорного полигона
Свердловский областной суд начал рассматривать иск ветерана Минобороны России Андрей Баженова, который выступает против строительства мусорного полигона в Красноуфимске. Уралец требует аннулировать результаты общественных обсуждений по проекту строительства полигона возле Красноуфимска, потому что жителей города не допустили к ним.
Опрашивали только Красноуфимский район. А еще 40 тысяч человек — примерно столько людей проживает в Красноуфимске — лишили права на свое мнение. «Нам готовят под боком, возле границ города, огромную свалку. Почему я, живущий в шести километрах от нее, не имею права участвовать в общественных слушаниях? Зато в них участвуют жители поселка, расположенного в 60 километрах от этого полигона», — цитирует Баженова Е1.
Свое недовольство общественными обсуждениями красноуфимцы выражали на митинге, на который выходили в мае этого года. Его участники собрали девять тысяч подписей против строительства объектов по складированию и переработке мусора.
Полигон и мусоросортировочный комплекс в Красноуфимске должен построить «ТБО Экосервис». Осенью 2018 года компания показала проект завода, который вместит 100 тысяч тонн мусора за год. На нем будут работать 100 человек. Под строительство, которое должно закончиться 2021 году, определили площадку в 70 гектаров в урочище Барыня, но местные жители недовольны, что место для мусора находится рядом с ними. Более того, меньше чем в километре от будущего полигона и комплекса стоит детский лагерь «Чайка».
Жители Красноуфимска считают: им готовят второй Шиес. По их мнению, городская свалка вполне справляется со своей функцией, и зачем городу площадка под мусор в 70 гектаров, которая в разы больше, непонятно. Кроме того, горный инженер-геолог Галина Казакова отмечает, что под местом строительства — вода.
«Это место под полигон выбрали еще в 2006 году, но тогда проект заморозили. А в 2012-м здесь было найдено месторождение подземных вод. Я думаю, что если бы знали об этом месторождении, то никогда бы не выделили такое место», — рассказала Казакова Е1, добавив, что подрядчик сам выступил против предложенной площадки, но чиновники отказались искать альтернативу. Если же в город будут завозить мусор из других муниципалитетов, то, по словам красноуфимцев, жить станет совсем невозможно.
Заместитель министра энергетики и ЖКХ Егор Свалов объяснил, что проект строительства полигона и мусоросортировочного комплекса находится на экспертизе в Росприроднадзоре. Ее результаты появятся в сентябре и даже позже. В сентябре же пройдет второе заседание по иску Андрея Баженова, которое, возможно, внесет какую-то ясность в жизнь красноуфимцев.
Накануне мы писали о том, что строительство мусорного полигона на границе Екатеринбурга и Сысерти отменили из-за того, что инвестор «Стандарт Рециклинг Групп» не подготовил все необходимые документы. Проект не содержал ни кадастра участка, ни привязки к конкретной территории. Поэтому свердловское правительство отклонило инициативу.
Ранее министр ЖКХ Николай Смирнов рассказывал ЕТВ, в чем суть 12 мусоросортировочных комплексов, которые собираются построить на территории области, и почему не надо этого бояться. Интервью с Николаем Борисовичем читайте здесь.