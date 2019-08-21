Как в Шиесе: свердловчане взбунтовались против мусорного полигона

Свердловский областной суд начал рассматривать иск ветерана Минобороны России Андрей Баженова, который выступает против строительства мусорного полигона в Красноуфимске. Уралец требует аннулировать результаты общественных обсуждений по проекту строительства полигона возле Красноуфимска, потому что жителей города не допустили к ним.

Опрашивали только Красноуфимский район. А еще 40 тысяч человек — примерно столько людей проживает в Красноуфимске — лишили права на свое мнение. «Нам готовят под боком, возле границ города, огромную свалку. Почему я, живущий в шести километрах от нее, не имею права участвовать в общественных слушаниях? Зато в них участвуют жители поселка, расположенного в 60 километрах от этого полигона», — цитирует Баженова Е1.