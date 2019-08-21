Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

В Свердловской области поймали липового ФСБшника

11:34, 21 Август 2019
image.jpg
Фото: пресс-служба УФСБ России по Свердловской области
Мужчина потребовал у руководителя предприятия 300 тысяч рублей взятки. Уральца задержали, когда он получал деньги.

Жителя села Лая в Свердловской области приговорили к году лишения свободы условно и дали испытательный срок в два года за то, что он перевоплотился в работника ФСБ. Мужчина носил одежду с символикой службы безопасности, использовал похожее удостоверение. В феврале 2019 года он предложил руководителю предприятия в Нижнем Тагиле решить вопрос с доследственной проверкой, которую якобы начали полицейские. За отмену проверки мошенник потребовал 300 тысяч рублей.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, уральца задержали, когда он получал деньги от управляющего предприятием. В августе Ленинский районный суд Нижнего Тагила дал лжеработнику ФСБ год условно и два года испытательного срока.

Если вас пытаются обокрасть мошенники, не доверяйте им, а обращайтесь в свердловское УФСБ по телефону: 358-63-41.

Спасатели. «Одни идут на поправку, другие гаснут»
ЕТВ встретился с волонтером из Центра детской онкологии и гематологии и узнал, страшно ли это.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «В Свердловской области поймали липового ФСБшника»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, взятка, деньги, мошенники, ФСБ, Свердловская область , Нижний Тагил
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Зрелище
Третья линия? Вторая ветка? А может канатная дорога?
Третья линия? Вторая ветка? А может канатная дорога?
От Светланы Зенковой
Союз читателей
«Онтология сквера»
"Онтология сквера"
От Светланы Зенковой
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.