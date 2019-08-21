В Свердловской области поймали липового ФСБшника

Жителя села Лая в Свердловской области приговорили к году лишения свободы условно и дали испытательный срок в два года за то, что он перевоплотился в работника ФСБ. Мужчина носил одежду с символикой службы безопасности, использовал похожее удостоверение. В феврале 2019 года он предложил руководителю предприятия в Нижнем Тагиле решить вопрос с доследственной проверкой, которую якобы начали полицейские. За отмену проверки мошенник потребовал 300 тысяч рублей.

Как сообщили ЕТВ в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области, уральца задержали, когда он получал деньги от управляющего предприятием. В августе Ленинский районный суд Нижнего Тагила дал лжеработнику ФСБ год условно и два года испытательного срока.

Если вас пытаются обокрасть мошенники, не доверяйте им, а обращайтесь в свердловское УФСБ по телефону: 358-63-41.