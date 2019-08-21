В Свердловской области мать и сын выманили у 20 человек 5,5 миллиона

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За два года организаторам финансовой пирамиды удалось убедить в своих 20 человек , которые вложили 5,5 миллиона рублей. Первым членам кооператива выплачивали проценты за счет вложений от новых желающих , но так как строить комплекс мошенники собирались , деньги быстро закончились.





Обвиняемые предстанут перед судом по статье « Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам». Вскоре их дело рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга.

В 2012 году мать и сын организовали кредитный кооперативДольфина-Займ» и в течение двух лет собирали деньги с доверчивых гражданобещая 35% годовых на каждый вклад в проектсвязанный с досугово-оздоровительным центром под Камышловом.