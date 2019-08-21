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В Свердловской области мать и сын выманили у 20 человек 5,5 миллиона

09:30, 21 Август 2019
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Фото: pixabay
Мошенники организовали финансовую пирамиду.
В 2012 году мать и сын организовали кредитный кооператив «Дольфина-Займ» и в течение двух лет собирали деньги с доверчивых граждан, обещая 35% годовых на каждый вклад в проект, связанный с досугово-оздоровительным центром под Камышловом.

За два года организаторам финансовой пирамиды удалось убедить в своих 20 человек, которые вложили 5,5 миллиона рублей. Первым членам кооператива выплачивали проценты за счет вложений от новых желающих, но так как строить комплекс мошенники собирались, деньги быстро закончились.

Обвиняемые предстанут перед судом по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам». Вскоре их дело рассмотрит Ленинский районный суд Екатеринбурга.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, Камышлов, прокуратура Свердловской области, прокуратура, мошенничество, Екатеринбург
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