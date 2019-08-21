В Екатеринбурге пассажирка пыталась пронести мимо таможенников катану
09:52, 21 Август 2019
Женщина хотела украсить японским мечом квартиру, но проверяющие забрали у нее холодное оружие.
Пассажирку рейса Ираклион — Екатеринбург остановили таможенники. Женщина прошла в «зеленый коридор», но там выяснилось, что у нее с собой катана. По словам свердловчанки, она везла японский меч, чтобы украсить квартиру. Но теперь ей придется думать над другим украшением для интерьера — катану забрали.
По форме клинка катана напоминает шашку. Изгиб и острый конец клинка позволяет наносить колющие удары, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления. Поэтому японский меч является холодным оружием, и его нельзя провозить с собой.
Оружие изъяли и отправили на экспертизу. За катану женщине грозит штраф.
Спасатели. «Одни идут на поправку, другие гаснут»
ЕТВ встретился с волонтером из Центра детской онкологии и гематологии и узнал, страшно ли это.
Новое и интересное
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Третья линия? Вторая ветка? А может канатная дорога?
Союз читателей
«Онтология сквера»
Университет денег: как Сбербанк заставляет людей забыть о доме
Общество
ЕТВ выяснил, чем может похвастаться корпорация, которая хочет составить конкуренцию Google.