В Екатеринбурге пассажирка пыталась пронести мимо таможенников катану

Пассажирку рейса Ираклион — Екатеринбург остановили таможенники. Женщина прошла в «зеленый коридор», но там выяснилось, что у нее с собой катана. По словам свердловчанки, она везла японский меч, чтобы украсить квартиру. Но теперь ей придется думать над другим украшением для интерьера — катану забрали.

По форме клинка катана напоминает шашку. Изгиб и острый конец клинка позволяет наносить колющие удары, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления. Поэтому японский меч является холодным оружием, и его нельзя провозить с собой.

Оружие изъяли и отправили на экспертизу. За катану женщине грозит штраф.