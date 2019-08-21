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В Екатеринбурге пассажирка пыталась пронести мимо таможенников катану

09:52, 21 Август 2019
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Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Женщина хотела украсить японским мечом квартиру, но проверяющие забрали у нее холодное оружие.

Пассажирку рейса Ираклион — Екатеринбург остановили таможенники. Женщина прошла в «зеленый коридор», но там выяснилось, что у нее с собой катана. По словам свердловчанки, она везла японский меч, чтобы украсить квартиру. Но теперь ей придется думать над другим украшением для интерьера — катану забрали.

По форме клинка катана напоминает шашку. Изгиб и острый конец клинка позволяет наносить колющие удары, сообщили ЕТВ в пресс-службе Уральского таможенного управления. Поэтому японский меч является холодным оружием, и его нельзя провозить с собой.

Оружие изъяли и отправили на экспертизу. За катану женщине грозит штраф.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, катана, меч, таможенники, Кольцовская таможня, Екатеринбург
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