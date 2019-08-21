В Екатеринбург прилетел самолет, разрисованный под снежного барса
17:31, 21 Август 2019
Казахстан привлекает внимание к исчезновению большой кошки.
В екатеринбургском аэропорту приземлился самолет Air Astana в ливрее со снежным барсом. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Кольцово, авиакомпания таким образом привлекает внимание к проблеме исчезновения этого вида в дикой природы.
Уникальный самолет представлен меньше года назад — в декабре 2018 года.
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