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В Екатеринбург прилетел самолет, разрисованный под снежного барса

17:31, 21 Август 2019
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Фото: пресс-служба Кольцово
Казахстан привлекает внимание к исчезновению большой кошки.
В екатеринбургском аэропорту приземлился самолет Air Astana в ливрее со снежным барсом. Как рассказали ЕТВ в пресс-службе Кольцово, авиакомпания таким образом привлекает внимание к проблеме исчезновения этого вида в дикой природы.

Уникальный самолет представлен меньше года назад — в декабре 2018 года.

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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, аэропорт, Кольцово, Екатеринбург
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