Свердловский министр успокоил протестующих против мусорных полигонов
12:53, 21 Август 2019
Николай Смирнов объяснил, что заводы по сортировке отходов и места для утилизации не принесут вреда уральцам.
Министр энергетики и ЖКХ по Свердловской области прокомментировал ситуацию вокруг поселка Большое Седельниково и города Красноуфимска, жители которых готовы выйти на протест против предполагаемого строительства мусорных заводов. Смирнов объяснил, что проекты еще не приняли, поэтому паниковать не стоит.
Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
Что касается «Большого Екатеринбурга»: не определен ни один участок для строительства. Есть только перечень, по каждому из которых прорабатывается теоретическая возможность строительства. Критерии включают близость грунтовых вод и близость к населенным пунктам.
Министр добавил, что есть регламент, по которому нельзя строить мусоросортировочные заводы на расстоянии менее, чем километр от жилых домов. Смирнов напомнил, что полигоны не будут выглядеть как свалки, которые есть сейчас. «Если мы не построим новые современные объекты для сортировки и утилизации отходов, нас ждет экологическая катастрофа», — заявил чиновник. Министр описал, как могут функционировать полигоны, но отметил, что технологии еще выбирают.
Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
Хвосты [остатки, которые не подлежат переработке — прим. ЕТВ] сушатся, брикетируются, упаковываются в пленку и складируются на полигоне. Соответственно, нет запаха, птиц и грызунов.
По словам Смирнова, 12 мусоросортировочных заводов построят за пять-семь лет — до 2026 года. На них не собираются сжигать отходы, подчеркнул министр ЖКХ. Параллельно будут возводить мусороперегрузочные станции, которые позволят снизить затраты на транспортировку и не допустить рост тарифа. Кроме того, чтобы тариф не увеличивался, в федеральный реестр внесут действующие полигоны. Камышловский полигон уже находится в списке.
В настоящее время строится мусоросортировочная линия на Алапаевском полигоне, идет работа на Ирбитском узле. Проект завода в Красноуфимске проходит экологическую экспертизу. Также разрабатываются концепции по Краснотурьинску и Нижнему Тагилу. Скоро обещают принять решение о строительстве предприятия около Екатеринбурга и на востоке Свердловской области.
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