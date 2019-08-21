Свердловский министр успокоил протестующих против мусорных полигонов

По словам Смирнова , 12 мусоросортировочных заводов построят за пять-семь лет — до 2026 года. На них не собираются сжигать отходы , подчеркнул министр ЖКХ. Параллельно будут возводить мусороперегрузочные станции , которые позволят снизить затраты на транспортировку и не допустить рост тарифа. Кроме того , чтобы тариф не увеличивался , в федеральный реестр внесут действующие полигоны. Камышловский полигон уже находится в списке.





В настоящее время строится мусоросортировочная линия на Алапаевском полигоне , идет работа на Ирбитском узле. Проект завода в Красноуфимске проходит экологическую экспертизу. Также разрабатываются концепции по Краснотурьинску и Нижнему Тагилу. Скоро обещают принять решение о строительстве предприятия около Екатеринбурга и на востоке Свердловской области.





ЕТВ внимательно следит за ситуацией вокруг мусорной реформы и собирает новости по теме в одном разделе: