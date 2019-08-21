Суд заставил екатеринбурженку пустить в квартиру газовиков
17:28, 21 Август 2019
Женщина не открывала дверь сотрудникам «Екатеринбурггаза», чтобы те провели техобслуживание.
Суд обязал жительницу Екатеринбурга пустить газовиков в квартиру. Женщина наотрез отказывалась открывать дверь сотрудникам «Екатеринбурггаза», чтобы те провели техобслуживание.
Специалисты пытались найти утечку газа в доме по Черноярской, 6. Для этого необходимо было обойти каждую квартиру. О приходе газовиков жителей уведомили заранее. 29 марта управляющая компания обратилась в суд с иском к женщине, которая не пускала газовиков в квартиру. Суд встал на сторону истца.
21 августа судебные приставы попытались попасть в квартиру, но дверь по-прежнему оказалась на замке. Завтра они попробуют снова. Если и эта попытка не увенчается успехом, то квартиру вскроют.
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