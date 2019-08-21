Суд заставил екатеринбурженку пустить в квартиру газовиков

Суд обязал жительницу Екатеринбурга пустить газовиков в квартиру. Женщина наотрез отказывалась открывать дверь сотрудникам «Екатеринбурггаза», чтобы те провели техобслуживание.

Специалисты пытались найти утечку газа в доме по Черноярской, 6. Для этого необходимо было обойти каждую квартиру. О приходе газовиков жителей уведомили заранее. 29 марта управляющая компания обратилась в суд с иском к женщине, которая не пускала газовиков в квартиру. Суд встал на сторону истца.

21 августа судебные приставы попытались попасть в квартиру, но дверь по-прежнему оказалась на замке. Завтра они попробуют снова. Если и эта попытка не увенчается успехом, то квартиру вскроют.