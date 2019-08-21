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После нападения на Беззуба возбудили второе уголовное дело

08:59, 21 Август 2019
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Фото: скриншот эфира ЕТВ
Правоохранители будут разбираться не только в побоях, но и в грабеже.

Следователи возбудили второе уголовное дело после нападения на общественника Алексея Беззуба. Ранее правоохранители начали расследовать дело по статье уголовного кодекса «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Теперь к ней добавили еще одну статью «Грабеж с применением насилия», так как Беззуба не только избили, но и отобрали у него рюкзак.

Оба дела объединят в одно производство, и тогда УМВД по Екатеринбургу будет расследовать общее дело по двум статьям обвинения, рассказал ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. Вторая статья за грабеж является более тяжкой. За украденный рюкзак преступнику грозит до семи лет колонии со штрафом до десяти тысяч рублей или в размере дохода за месяц.

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ЕТВ встретился с волонтером из Центра детской онкологии и гематологии и узнал, страшно ли там.

Напомним, на известного в Екатеринбурге общественника двое неизвестных напали 24 июля. Беззуб говорил, что у него забрали рюкзак и инициировали ограбление. Позднее пострадавший написал заявление в полицию на депутата гордумы Александра Колесникова. «Первая и последняя угроза мне была от Колесникова на комиссии по храму и скверу.<…> Мне больше подозревать некого», — заявил Алексей Беззуб. Но доказательств о том, что инициатор нападения — депутат гордумы Екатеринбурга, нет.

В конце июля возбудили первое уголовное дело. Общественник настаивал, что у него как минимум средний вред здоровью, а не легкий. «Такой дерзкий разбой возможен был только при попустительстве власти и полиции», — заявил общественник и еще раз напомнил, что «заказчики во власти», поскольку он часто выступает с критикой чиновников, в частности мэрии Екатеринбурга.

После нападения ЕТВ встретился с женой Алексея Беззуба Лилией и узнал, каково это — быть супругой координатора проекта «РосЯма-Екатеринбург», воспитывать четверых детей и вести дела фирмы.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, Свердловская область , УМВД по Екатеринбургу, нападение, уголовное дело, общественники, Валерий Горелых, Алексей Беззуб
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