После нападения на Беззуба возбудили второе уголовное дело
Следователи возбудили второе уголовное дело после нападения на общественника Алексея Беззуба. Ранее правоохранители начали расследовать дело по статье уголовного кодекса «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Теперь к ней добавили еще одну статью «Грабеж с применением насилия», так как Беззуба не только избили, но и отобрали у него рюкзак.
Оба дела объединят в одно производство, и тогда УМВД по Екатеринбургу будет расследовать общее дело по двум статьям обвинения, рассказал ЕТВ пресс-секретарь полицейского главка Валерий Горелых. Вторая статья за грабеж является более тяжкой. За украденный рюкзак преступнику грозит до семи лет колонии со штрафом до десяти тысяч рублей или в размере дохода за месяц.
Напомним, на известного в Екатеринбурге общественника двое неизвестных напали 24 июля. Беззуб говорил, что у него забрали рюкзак и инициировали ограбление. Позднее пострадавший написал заявление в полицию на депутата гордумы Александра Колесникова. «Первая и последняя угроза мне была от Колесникова на комиссии по храму и скверу.<…> Мне больше подозревать некого», — заявил Алексей Беззуб. Но доказательств о том, что инициатор нападения — депутат гордумы Екатеринбурга, нет.
В конце июля возбудили первое уголовное дело. Общественник настаивал, что у него как минимум средний вред здоровью, а не легкий. «Такой дерзкий разбой возможен был только при попустительстве власти и полиции», — заявил общественник и еще раз напомнил, что «заказчики во власти», поскольку он часто выступает с критикой чиновников, в частности мэрии Екатеринбурга.
После нападения ЕТВ встретился с женой Алексея Беззуба Лилией и узнал, каково это — быть супругой координатора проекта «РосЯма-Екатеринбург», воспитывать четверых детей и вести дела фирмы.