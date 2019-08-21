После нападения на Беззуба возбудили второе уголовное дело

Напомним, на известного в Екатеринбурге общественника двое неизвестных напали 24 июля. Беззуб говорил, что у него забрали рюкзак и инициировали ограбление. Позднее пострадавший написал заявление в полицию на депутата гордумы Александра Колесникова. «Первая и последняя угроза мне была от Колесникова на комиссии по храму и скверу.<…> Мне больше подозревать некого», — заявил Алексей Беззуб. Но доказательств о том, что инициатор нападения — депутат гордумы Екатеринбурга, нет.

В конце июля возбудили первое уголовное дело. Общественник настаивал, что у него как минимум средний вред здоровью, а не легкий. «Такой дерзкий разбой возможен был только при попустительстве власти и полиции», — заявил общественник и еще раз напомнил, что «заказчики во власти», поскольку он часто выступает с критикой чиновников, в частности мэрии Екатеринбурга.

После нападения ЕТВ встретился с женой Алексея Беззуба Лилией и узнал, каково это — быть супругой координатора проекта «РосЯма-Екатеринбург», воспитывать четверых детей и вести дела фирмы.