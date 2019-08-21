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Полицейские отобрали у свердловчан 15 стволов и 800 патронов

15:38, 21 Август 2019
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Фото: Валерий Горелых
МВД подвел итоги акции по незаконному обороту оружия.

Свердловские полицейские подвели итоги профилактической акции. С 13 по 15 августа сыщики выявили 44 преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Сотрудники МВД изъяли 15 единиц оружия и 800 разнокалиберных патронов.

Полицейские проверяли три тысячи владельцев официально зарегистрированных стволов. По итогам завели 56 административных дел, рассказал ЕТВ пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.

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ЕТВ встретился с волонтером из Центра детской онкологии и гематологии.
Авторы:
Михаил Вербицкий
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Теги:
Общество, незаконный оборот, оружие, Екатеринбург, МВД, Валерий Горелых
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