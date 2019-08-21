Полицейские отобрали у свердловчан 15 стволов и 800 патронов
15:38, 21 Август 2019
МВД подвел итоги акции по незаконному обороту оружия.
Свердловские полицейские подвели итоги профилактической акции. С 13 по 15 августа сыщики выявили 44 преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Сотрудники МВД изъяли 15 единиц оружия и 800 разнокалиберных патронов.
Полицейские проверяли три тысячи владельцев официально зарегистрированных стволов. По итогам завели 56 административных дел, рассказал ЕТВ пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.
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