Полицейские отобрали у свердловчан 15 стволов и 800 патронов

Свердловские полицейские подвели итоги профилактической акции. С 13 по 15 августа сыщики выявили 44 преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Сотрудники МВД изъяли 15 единиц оружия и 800 разнокалиберных патронов.

Полицейские проверяли три тысячи владельцев официально зарегистрированных стволов. По итогам завели 56 административных дел, рассказал ЕТВ пресс-секретарь ведомства Валерий Горелых.