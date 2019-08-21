Главная «ЕТВ»НовостиОбщество

На свердловских трассах установили новые знаки о диких животных

10:13, 21 Август 2019
znak.jpg

Фото: пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор»

Обозначения появились на аварийных участках, где происходит больше всего ДТП с обитателями лесов.

На федеральных трассах Свердловской области установили дополнительные знаки, предупреждающие о диких животных. Их сделали на аварийных участках дорог: Екатеринбург — Тюмень в Белоярском (26 и 33 километр), Богдановичском (79 и 88 километр), Камышловском (109 и 114 километр) и Тугулымском (265 и 269 км) районах, а также на трассах Екатеринбург — Шадринск — Курган в Белоярском районе (34 и 44 километр) и М5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу в Сысертском районе (176 и 178 километр), сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Участки с новыми знаками смотрите на карте:

Спасатели. «Одни идут на поправку, другие гаснут»
ЕТВ встретился с волонтером из Центра детской онкологии и гематологии и узнал, страшно ли это.

В 2019 году ДТП с дикими животными стало больше. За полгода с обитателями лесов произошли 43 аварии. За аналогичный период 2018-го зарегистрировали 23 ДТП. Большинство автомобилей столкнулись с животными на трассе Екатеринбург — Тюмень (20 ДТП).

Водителей просят быть внимательнее во время движения вдоль лесов. Только тогда есть вероятность, что вы успеете затормозить и не причините травмы ни себе, ни животному.

Карта в тексте: ФКУ «Уралуправтодор»

В Екатеринбурге пассажирка пыталась пронести мимо таможенников катану
Женщина хотела украсить японским мечом квартиру, но проверяющие забрали у нее холодное оружие.
Авторы:
Арина Осипова
Что вы думаете о материале «На свердловских трассах установили новые знаки о диких животных»?
Мы продолжаем следить за темой и хотим знать ваше мнение.
Теги:
Общество, водители, Уралуправтодор, трасса , знаки, дикие животные, Екатеринбург, Свердловская область
Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам

Новое и интересное

Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Общество
Урал станет раем для туристов, когда решат земельный вопрос
Гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич занят межеванием территории для будущих инвесторов.
Третья линия? Вторая ветка? А может канатная дорога?
21 августа в 10:40
С Александр Высокинский
Союз читателей
«Онтология сквера»
"Онтология сквера"
От Светланы Зенковой
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Общество
Долина, чудная долина. Особенности экономической зоны
Про «Титановую долину» пишут либо в восторженно-рекламных, либо в скандально-трагичных тонах. Истина, как ей и положено, размещается посредине. ЕТВ решил взглянуть на ОЭЗ своими глазами.