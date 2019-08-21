На свердловских трассах установили новые знаки о диких животных
На федеральных трассах Свердловской области установили дополнительные знаки, предупреждающие о диких животных. Их сделали на аварийных участках дорог: Екатеринбург — Тюмень в Белоярском (26 и 33 километр), Богдановичском (79 и 88 километр), Камышловском (109 и 114 километр) и Тугулымском (265 и 269 км) районах, а также на трассах Екатеринбург — Шадринск — Курган в Белоярском районе (34 и 44 километр) и М5 «Урал» на подъезде к Екатеринбургу в Сысертском районе (176 и 178 километр), сообщили ЕТВ в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». Участки с новыми знаками смотрите на карте:
В 2019 году ДТП с дикими животными стало больше. За полгода с обитателями лесов произошли 43 аварии. За аналогичный период 2018-го зарегистрировали 23 ДТП. Большинство автомобилей столкнулись с животными на трассе Екатеринбург — Тюмень (20 ДТП).
Водителей просят быть внимательнее во время движения вдоль лесов. Только тогда есть вероятность, что вы успеете затормозить и не причините травмы ни себе, ни животному.
Карта в тексте: ФКУ «Уралуправтодор»