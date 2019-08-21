На свердловских трассах установили новые знаки о диких животных

В 2019 году ДТП с дикими животными стало больше. За полгода с обитателями лесов произошли 43 аварии. За аналогичный период 2018-го зарегистрировали 23 ДТП. Большинство автомобилей столкнулись с животными на трассе Екатеринбург — Тюмень (20 ДТП).

Водителей просят быть внимательнее во время движения вдоль лесов. Только тогда есть вероятность, что вы успеете затормозить и не причините травмы ни себе, ни животному.

Карта в тексте: ФКУ «Уралуправтодор»