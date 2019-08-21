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На Среднем Урале синоптики объявили штормовое предупреждение

08:37, 21 Август 2019
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Фото: pixabay
В среду, 21 августа, в Свердловской области будут сильные дожди, грозы, град и ветер до 25 метров в секунду.

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение. В среду, 21 августа, в крайних юго-западных и южных районах синоптики обещают сильные дожди, грозы, ветер со скоростью до 25 метров в секунду и даже град. Уральцев просят ограничить выход на улицу, работу на высоте и отменить прогулки и отдых на природе, в том числе в воде.

Если гроза застанет вас на улице, не прячьтесь от нее под деревьями и металлическими конструкциями. Не забудьте выключить электроприборы из сети, отложите на время телефон и не стойте у открытого окна. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе МЧС по Свердловской области, автомобилистам надо быть осторожнее на дорогах, поскольку в непогоду видимость ухудшается. Соблюдайте скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями. А чтобы ваша машина не пострадала, не паркуйте ее у деревьев и рекламных щитов. Иначе в лучшем случае на автомобиле могут остаться вмятины.

Если вы попали в беду и вам требуется помощь, звоните в МЧС по номеру — 101 или на единый номер вызова экстренных служб — 112.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, штормовое предупреждение, ветер, град, гроза, непогода, МЧС, Свердловская область
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