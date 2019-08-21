Екатеринбург занял третье место по росту киосков в российских городах

Екатеринбург стал третьим в рейтинге городов-миллионников России по росту киосков. За три года в уральской столице ларьков стало на 47% больше (до 1646 объектов). Впереди нас оказались Воронеж и Волгоград. В этих городах киоски прибавились на 47 и 76%, посчитали эксперты 2ГИС. После Екатеринбурга в первую десятку входит Уфа (41%), Казань (38%), Челябинск (31%), Ростов-на-Дону (28%), Самара (28%), Новосибирск (27%) и Нижний Новгород (23%).

В екатеринбургских киосках в основном встречаются овощи и фрукты. По словам аналитиков, таких ларьков 261. На втором месте — печать. Киосков с бумажной продукцией в уральской столице насчитали 230. Третью строчку занимает фастфуд — 176 ларьков.