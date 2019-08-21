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Екатеринбург занял третье место по росту киосков в российских городах

10:57, 21 Август 2019
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Фото: ЕТВ
За три года ларьков в уральской столице стало на 47% больше.

Екатеринбург стал третьим в рейтинге городов-миллионников России по росту киосков. За три года в уральской столице ларьков стало на 47% больше (до 1646 объектов). Впереди нас оказались Воронеж и Волгоград. В этих городах киоски прибавились на 47 и 76%, посчитали эксперты 2ГИС. После Екатеринбурга в первую десятку входит Уфа (41%), Казань (38%), Челябинск (31%), Ростов-на-Дону (28%), Самара (28%), Новосибирск (27%) и Нижний Новгород (23%).

В екатеринбургских киосках в основном встречаются овощи и фрукты. По словам аналитиков, таких ларьков 261. На втором месте — печать. Киосков с бумажной продукцией в уральской столице насчитали 230. Третью строчку занимает фастфуд — 176 ларьков.

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Напомним, мэрия Екатеринбурга стремится избавиться от киосков, которые не включили в схему размещения. «Выжившие» нестационарные объекты должны разместиться на первых этажах многоэтажек или переехать в отдаленные районы. Мэр Екатеринбурга хотел оставить в центре киоски с мороженым и «Роспечать», но пока это не обозначено ни в каких документах. Позже оказалось, что попадание в схему размещения не дает гарантий на сохранение киоска. Каждую площадку предприниматели должны были отбивать на аукционе. Они испугались за свой бизнес и устроили бунт.

Ранее говорили, что ларьки должны исчезнуть с улиц уральского мегаполиса к 2020 году. Но в июле правительство Свердловской области внесло изменения в свое постановление «О порядке размещения нестационарных торговых объектов». Предпринимателей ненадолго успокоили и разрешили им остаться на местах еще на три года.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Россия, 2ГИС, рейтинг, киоски, Свердловская область , Екатеринбург
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