Екатеринбург занял третье место по росту киосков в российских городах
Екатеринбург стал третьим в рейтинге городов-миллионников России по росту киосков. За три года в уральской столице ларьков стало на 47% больше (до 1646 объектов). Впереди нас оказались Воронеж и Волгоград. В этих городах киоски прибавились на 47 и 76%, посчитали эксперты 2ГИС. После Екатеринбурга в первую десятку входит Уфа (41%), Казань (38%), Челябинск (31%), Ростов-на-Дону (28%), Самара (28%), Новосибирск (27%) и Нижний Новгород (23%).
В екатеринбургских киосках в основном встречаются овощи и фрукты. По словам аналитиков, таких ларьков 261. На втором месте — печать. Киосков с бумажной продукцией в уральской столице насчитали 230. Третью строчку занимает фастфуд — 176 ларьков.
Напомним, мэрия Екатеринбурга стремится избавиться от киосков, которые не включили в схему размещения. «Выжившие» нестационарные объекты должны разместиться на первых этажах многоэтажек или переехать в отдаленные районы. Мэр Екатеринбурга хотел оставить в центре киоски с мороженым и «Роспечать», но пока это не обозначено ни в каких документах. Позже оказалось, что попадание в схему размещения не дает гарантий на сохранение киоска. Каждую площадку предприниматели должны были отбивать на аукционе. Они испугались за свой бизнес и устроили бунт.
Ранее говорили, что ларьки должны исчезнуть с улиц уральского мегаполиса к 2020 году. Но в июле правительство Свердловской области внесло изменения в свое постановление «О порядке размещения нестационарных торговых объектов». Предпринимателей ненадолго успокоили и разрешили им остаться на местах еще на три года.