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Экс-директор свердловского БТИ получил срок за присвоение 24,5 млн

11:55, 21 Август 2019
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Фото: pixabay
Денис Конев отправится в колонию и заплатит большой штраф.
Суд признал экс-главу СОГУП «Областной центр недвижимости» Дениса Конева в присвоении 24,5 миллиона государственных рублей. Как доказало следствие, в конце 2012 года мужчина через подставную фирму вывел 2,5 миллиона рублей, предназначавшихся для ремонта дороги. «Подрядчик» после получения денег отдал их наличными и. о. директора СОГУП.

В апреле–августе Конев сумел похитить еще 22,2 миллиона рублей, рассказали ЕТВ в пресс-службе областной прокуратуры. На этот раз деньги якобы заплатили за геодезические работы с заполнением документации, чтобы после этого поставить дороги на учет. Подрядчик эту работу не выполнил, а бюджетные миллионы передал Коневу наличными. В целом, экс-директор «Областного центра недвижимости» похитил около 24,5 миллиона рублей.

Во время следствия правоохранители арестовали принадлежащую Коневу долю в квартире стоимостью 16,1 миллиона рублей. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима и 400 тысячам рублей штрафа.
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Авторы:
Марина Сухогузова
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Теги:
Общество, прокуратура, Екатеринбург
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