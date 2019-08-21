Экс-директор свердловского БТИ получил срок за присвоение 24,5 млн

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Как доказало следствие

в конце 2012 года мужчина через подставную фирму вывел 2,5 миллиона рублей

предназначавшихся для ремонта дороги.

Подрядчик» после получения денег отдал их наличными и. о. директора СОГУП.





В апреле–августе Конев сумел похитить еще 22,2 миллиона рублей , рассказали ЕТВ в пресс-службе областной прокуратуры. На этот раз деньги якобы заплатили за геодезические работы с заполнением документации , чтобы после этого поставить дороги на учет. Подрядчик эту работу не выполнил , а бюджетные миллионы передал Коневу наличными. В целом , экс-директор « Областного центра недвижимости» похитил около 24,5 миллиона рублей.





Во время следствия правоохранители арестовали принадлежащую Коневу долю в квартире стоимостью 16,1 миллиона рублей. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима и 400 тысячам рублей штрафа.

Суд признал экс-главу СОГУПОбластной центр недвижимости» Дениса Конева в присвоении 24,5 миллиона государственных рублей.