За лето клещи покусали 31,5 тысячи свердловчан

Клещи покусали 31,5 тысячи свердловчан за лето. Среди них оказалось 5,6 тысячи детей. В Екатеринбурге паразиты напали на 10,6 тысячи горожан, в том числе на 1,4 тысячи детей. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора, клещевой энцефалит подтвердился у 66 свердловчан, иксодовый боррелиоз — у 380 уральцев.

Самых активных клещей обнаружили в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Талицком и Тугулымском городских округах и в Рефтинском, а также в Асбесте и Пышме.