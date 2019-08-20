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За лето клещи покусали 31,5 тысячи свердловчан

09:13, 20 Август 2019
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Фото: ЕТВ
В Екатеринбурге паразиты напали на 10,6 тысячи человек.

Клещи покусали 31,5 тысячи свердловчан за лето. Среди них оказалось 5,6 тысячи детей. В Екатеринбурге паразиты напали на 10,6 тысячи горожан, в том числе на 1,4 тысячи детей. Как сообщили ЕТВ в пресс-службе свердловского Роспотребнадзора, клещевой энцефалит подтвердился у 66 свердловчан, иксодовый боррелиоз — у 380 уральцев.

Самых активных клещей обнаружили в Байкаловском и Слободо-Туринском муниципальных районах, Талицком и Тугулымском городских округах и в Рефтинском, а также в Асбесте и Пышме.

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В лабораториях проверили на энцефалит 12,5 тысячи клещей. Антиген вируса нашли в 180 пробах. На боррелиоз исследовали 11,1 тысячи паразитов. Среди них были заражены 3,8 тысячи клещей. К середине августа вакцину против клещевого энцефалита получили 225,6 тысячи свердловчан. Еще 337,1 тысячи уральцев поставили прививки повторно.

Напомним, сезон передачи инфекций от клещей заканчивается. Пострадавших от укусов становится все меньше. За две недели паразиты напали на 100 екатеринбуржцев.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, Екатеринбург, укус, Роспотребнадзор Свердловской области, клещи, Свердловская область
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