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В Екатеринбурге у волонтеров «Том Сойер Феста» украли краскопульт

09:37, 20 Август 2019
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Фото: группа «Том Сойер Феста» / vk.com/tomsawyerfestekat
Участники фестиваля ищут вора.

Волонтеры «Том Сойер Феста» в Екатеринбурге остались без краскопульта. Инструмент стоимостью 2000 тысячи рублей украли в День города на улице Чернышевского, когда кураторы ушли во двор во время работы на площадке. «Краскопульт был личный, его принес один из организаторов, чтобы дело с грунтовкой бревен пошло быстрей», — написали организаторы «Том Сойер Феста» в группе фестиваля во «Вконтакте». Все материалы покупают на пожертвования или приносят сами, поэтому потеря инструмента ощутима для волонтеров.

Камеры наблюдения зафиксировали момент кражи. Участники «Том Сойер Феста» просят сообщить им, если вы знаете, где искать вора. «Либо передайте ему, как некрасиво он поступил, и что мы ждем наш краскопульт обратно!» — сказали волонтеры. Видеоролик можно посмотреть ниже, вдруг вы узнаете человека, который оставил добровольцев без инструмента:

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Напомним, «Том Сойер Фест» — фестиваль восстановления исторических деревянных домов. В Екатеринбурге он пройдет во второй раз. В 2018 году его участники отреставрировали особняк на Вайнера, 68. Им понадобилось четыре месяца, чтобы привести в порядок здание, которому исполнилось 130 лет. Теперь екатеринбуржцы реставрируют здание на Чернышевского, 4.

Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, пропажа, волонтеры, вор, Том Сойер Фест, Свердловская область , Екатеринбург
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