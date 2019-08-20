В Екатеринбурге у тубдиспансера построят переход за 67 миллионов
17:24, 20 Август 2019
Все работы закончат к ноябрю 2020 года.
Администрация Екатеринбурга ищет подрядчика, который построит надземный пешеходный переход на дублере Сибирского тракта, у противотуберкулезного диспансера, психиатрической больницы и центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Все работы обойдутся 67 миллионов.
По данным сайта госзакупок, подрядчик построит пролеты, опоры, лестничные сходы, лифтовую шахту и другое. Эти работы будут идти с сентября до декабря 2019 года. Следующий этап намечен на 2020 год: сделают навес, восстановят дорожное полотно и обочину, установят лифт, проведут отопление. Рабочие должны управится до ноября. Длина пешеходного моста со сходами составит 115 метров.
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