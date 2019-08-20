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В честь Тетюхина предложили сделать табличку на доме в Верхней Салде

11:48, 20 Август 2019
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Фото: Facebook Андрея Альшевских
Депутат Госдумы Андрей Альшевских хочет, чтобы мемориальная доска появилась на трехэтажном здании, в котором большую часть жизни провел создатель УКЛРЦ.

Депутат Госдумы Андрей Альшевских предложил установить на трехэтажном доме в Верхней Салде, в котором долгое время жил меценат Владислав Тетюхин, мемориальную доску. «Считаю, что на доме должна быть мемориальная доска в честь легендарного земляка. Жду реакции муниципалитета на мое предложение», — написал Альшевских на странице в Facebook.

Ранее в Титановой долине сделали улицу имени Владислава Тетюхина. Это дорога от центрального таможенного въезда особой экономической зоны до железной дороги. После смерти народного миллиардера и создателя Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, о которой стало известно 11 апреля 2019 года, депутат Госдумы Алексей Балыбердин предложил присвоить клинике в Нижнем Тагиле имя его основателя. 20 июня клинику назвали в честь Тетюхина.

Кроме того, на территории клиники мецената хотят установить памятник. По словам генерального директора УКЛРЦ Алексея Щелкунова, барельеф и статуя должны выглядеть так, чтобы их одобрил сам Владислав Валентинович.

ЕТВ общался с Владиславом Тетюхиным и рассказывал о его детище здесь.

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Авторы:
Арина Осипова
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Теги:
Общество, меценат, Уральский лечебно-реабилитационный медицинский центр, мемориальная доска, Свердловская область , Верхняя Салда, Владислав Тетюхин, Андрей Альшевских
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